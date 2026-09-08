Esclusiva su Chi. Parla Leonardo Maria Del Vecchio: “Combatto perchè venga rispettato il testamento di mio padre”

"La gente dice che mi compro le persone, ma non è così, altrimenti non avrei cause, non avrei divorzi, non avrei avvocati. Vivrei molto meglio".

Sul numero di Chi in edicola questa settimana, intervista esclusiva a Leonardo Maria Del Vecchio , a capo di LMDV Capital e socio di Delfin, la holding di famiglia. Di suo padre, Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica, dice: “Non ho mai considerato la mia famiglia d’origine come la famiglia del Mulino Bianco. Ma mio padre ha lavorato fino al suo ultimo giorno di vita. E vedere in azienda i padri lavorare insieme ai loro figli, che fanno lo stesso mestiere con passione, e si danno una mano, mi ha dato un senso di famiglia che, forse, non ho avuto. Per questo mi sono innamorato di Agordo e di Luxottica“.

L’imprenditore e manager spiega al settimanale diretto da Massimo Borgnis perché, di recente, ha lasciato gli incarichi in EssilorLuxottica: “L’azienda ha sempre creduto in me e continua a credere in me, sono andato via perché non posso essere a capo di strategie che non condivido. L’ho fatto perché nella mia visione il cuore è Agordo, le persone, le generazioni, lì ho visto nascere il successo. E, quando tante persone sono così unite, è perché condividono una visione. Non è solo per i soldi, ma per il senso di appartenenza. Quando viene a mancare, diventiamo un’azienda come le altre”.

Del Vecchio racconta il suo progetto di aumentare le proprie quote in Delfin: “Per anni ho combattuto affinché fosse rispettato il testamento di mio padre, che prevedeva diverse fasi, l’ultima delle quali era proprio l’opportunità di comprare quote di altri azionisti per avere una direzione unitaria e senza scontri. Mi sarei esposto finanziariamente e ho provato a chiudere la trattativa per tre volte, e per tre volte non ci sono riuscito. Non me l’hanno fatto fare. Dopo quattro anni posso dire di aver mantenuto la promessa che ho fatto a mio padre. Perché più di così, più di indebitarmi per 10 miliardi, non potevo fare. E ci avrebbero guadagnato tutti in ogni caso“.

E spiega la promessa fatta a suo padre: “Gli dissi che avrei messo davanti il bene dell’azienda, anche se questo avesse voluto dire sacrificare la mia vita professionale e personale. Non ho perso solo un padre, ho perso una guida e ho perso un faro. E sono passati quattro anni ma ho ancora i brividi a parlare di lui, e non vanno via, non passerà mai”.

Leonardo Maria Del Vecchio ha parlato con il giornalista di Chi Valerio Palmieri anche dell’esposizione mediatica che ha ricevuto in questi ultimi anni: “È come quando ti buttano in acqua per la prima volta. O impari a nuotare o affoghi, io ho imparato a nuotare”. Del Vecchio ha parlato anche della disputa che ha tenuto banco quest’estate con la sua ex compagna, Sara Soldati, per l’affidamento della figlia, Bianca. La Soldati l’aveva denunciato per violenza privata e sottrazione di minore. “Voglio pensare che sia stata mal consigliata. Siamo stati in barca insieme con nostra figlia, era andato tutto bene, poi ho scoperto che mi aveva denunciato. A metà settembre ci sarà la seconda parte della prima udienza per nostra figlia, e la soluzione che è stata adottata di un affidamento condiviso ci ha riavvicinato. Ma ho paura a essere ottimista. Mi presenterò all’udienza sicuramente con tranquillità, serenità, e sono sicuro che il giudice potrà apprezzare. Queste ultime settimane hanno aiutato me e Sara a iniziare un percorso di fiducia per Bianca, viviamo sotto lo stesso tetto proprio per essere vicini, insieme, a nostra figlia. Cerco armonia”.

Poi, tornando al suo ruolo imprenditoriale: “Molti pensano che prenda decisioni e non pensi alle conseguenze. Ma io penso alle conseguenze, ci penso anche mentre gli altri dormono. La gente dice che mi compro le persone, ma non è così, altrimenti non avrei cause, non avrei divorzi, non avrei avvocati. Vivrei molto meglio”.