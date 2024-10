Emergenza maltempo: allagamenti e frane in Toscana, Liguria ed Emilia Romagna

Sono ore difficili, ancora una volta, in molte regioni italiane flagellate dal maltempo . Le forti piogge e i venti sostenuti hanno causato allagamenti e frane moltiplicando disagi e problemi per la popolazione. La Toscana, nella notte e nella mattinata di oggi, è tra le più coinvolte. Sono state numerose le chiamate e i successivi interventi dei Vigili del Fuoco. Le zone più critiche sono quelle di Siena e provincia, con il capoluogo completamente allagato e la stazione ferroviaria che, per diverse ore, è rimasta inagibile. Inondazioni e smottamenti sono stati registrati anche a Poggibonsi, dove l’Elsa è sotto stretto monitoraggio. Danni anche più a sud, nella provincia di Livorno, in particolare a Campiglia Marittima, nella frazione di Venturina, e nei comuni di Suvereto e Castagneto Carducci, con le strade si sono trasformate in fiumi.

La situazione in Liguria e in Emilia-Romagna

In Liguria l’allerta è passata da arancione a gialla sull’area di Genova. Resta invece arancione sui bacini grandi del Levante Ligure, dopo che nella serata-nottata di givoedì 17 ottobre avevano esondato il Recco, il Sori e l’Entella. A Genova le scuole sono aperte dopo i nubifragi, restano invece chiuse a Recco e Rapallo e nel Savonese. Sul Ponente questa mattina si sono abbattuti forti temporali. In Liguria da ieri sono stati effettuati 100 interventi, soprattutto nel Genovese, per allagamenti, frane e soccorsi a persone bloccate in auto e ai piani bassi di abitazioni per l’innalzamento dell’acqua. Colpite in particolare le zone di Rapallo, Chiavari, Recco e Sestri Levante.

Il maltempo si è abbattuto anche sull’Appennino bolognese: in un paio di ore, giovedì, sono caduti 100 millimetri di acqua e stanotte i fiumi Silla e Samoggia a Bazzano hanno raggiunto la soglia rossa. La Porrettana è inagibile in più punti per allagamenti, prevalentemente tra Vergato e La Carbona. Nello stesso tratto si sono verificati alcuni importanti smottamenti. Sempre a Vergato la caserma dei vigili del fuoco, in poche ore, si è allagata per la terza volta. La frazione Berzantina di Castel di Casio è stata invasa dalla pioggia: con l’acqua che arrivava ai finestrini delle macchine e alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassaggi. Disagi anche in piazza a Porretta Terme dove ci sono stati allagamenti causati dalla tracimazione dei tombini e dove, a causa della piena del Rio Maggiore che scendeva dalla montagna, alcune case hanno iniziato ad allagarsi. Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco delle stazioni appenniniche, da Monzuno a Gaggio, da Monghidoro a Vergato.

Allerta in Piemonte