Eleonora Giorgi è morta. I funerali mercoledì 5 marzo a Roma

L'attrice, 71 anni, era malata da tempo: aveva un tumore al pancreas. Le ultime notizie sulla sua salute condivise, passo passo, in questi mesi sui giornali e in televisione. Oggi l'annuncio della famiglia

Si è spenta Eleonora Giorgi. Nata a Roma il 21 ottobre 1953 , figlia d’arte di un direttore di produzione e di una ceramista ungherese, la Giorgi ha vissuto nelle sue stagioni di attrice e diva con il debutto a soli 18anni, le classiche situazioni di una giovane starlet del cinema italiano che passando per il genere definito in quel periodo “scandaloso” è arrivata successivamente alle commedie familiari.

Fu un’attrice dotata di un temperamento non sempre espresso a dovere e una donna che non aveva pesi sulla coscienza: a tappe alterne confessò in un libro e anche a Pippo Baudo che aveva avuto una dipendenza dall’eroina dalla quale si salvò grazie al matrimonio con Angelo Rizzoli, di aver avuto un flirt con l’attore americano Warren Beatty e fidanzata dello scrittore Andrea De Carlo, mentre nel 2023 è stata colpita in materia tragica, con un tumore al pancreas che ha combattuto con tutte le sue forze e la cura del poterlo confessare in pubblico.