Ecco quali sono gli autovelox censiti e dove si trovano

Si è concluso venerdì il censimento degli autovelox voluto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Alcuni dispositivi sono stati spenti

Finalmente si è giunti a fare chiarezza sulla questione degli autovelox. Secondo quando disposto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli apparecchi sono stati censiti e adesso i non autorizzati dovranno essere spenti. Altrimenti, ci sarà l’annullamento della multa. Al termine della verifica, che si è conclusa nella giornata di venerdì 28 novembre, il Mit ha rilasciato un elenco ufficiale in cui sono inseriti tutti gli autovelox considerati idonei. In corso di censimenti, Comuni e forze dell’ordine locali hanno dovuto registrare gli apparecchi inserendo il numero di matricola, indispensabile per sapere se vi è stata o meno autorizzazione, e l’esatta ubicazione. Questo per evitare i cosiddetti “autovelox fantasma“.





Adesso che abbiamo finalmente un elenco in cui sono riportati i dispositivi validi , possiamo sapere quali sono e dove si trovano ubicati. Per consultare la lista, infatti basta andare sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (vedi qui). A regolare tutto ciò è l’art. 1, commi 3 e 4, del decreto del Direttore Generale per la motorizzazione n. 367 del 29 settembre 2025. A partire da ieri, sabato 29 novembre, una multa elevata da un autovelox non censito – dunque non inserito nella lista – sarà considerata nulla. Come si legge sul sito del Mit: “Tramite la piattaforma telematica predisposta dal MIT, gli enti hanno indicato, per ogni dispositivo: marca, modello, versione, matricola ove presente, estremi del decreto MIT di approvazione o omologazione, nonché collocazione chilometrica (qualora necessario) e direzione di marcia. Tutti i dati trasmessi sono automaticamente pubblicati e liberamente consultabili sul portale istituzionale del Ministero”.



