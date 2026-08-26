Ecco perché si festeggia la Giornata mondiale del cane

Il cane è compagnia. È presenza. È abitudine. E' amore. Ma è anche qualcuno per il quale ci si sente responsabili. Ed è proprio qui che la celebrazione del 26 agosto trova il suo significato più importante: nel passaggio dall'affetto alla responsabilità

Il 26 agosto di ogni anno si celebra la Giornata Mondiale del Cane, nata negli Stati Uniti nel 2004 e diventata un appuntamento internazionale dedicato ai nostri compagni di vita. Una giornata che celebra il legame tra uomini e cani, ma che invita anche a riflettere su adozione, cura e responsabilità. Perché mentre nelle case italiane vivono 9,1 milioni di cani, ogni anno decine di migliaia vengono ancora abbandonati

Vi sono ricorrenze che hanno origine da una grande dichiarazione pubblica e altre che cominciano invece da un ricordo privato. La Giornata mondiale del cane appartiene alla seconda categoria. La celebrazione del 26 agosto è stata fondata nel 2004 da Colleen Paige, esperta di animali domestici e sostenitrice del benessere animale. La data non è casuale: coincide con il giorno in cui, quando aveva dieci anni, la sua famiglia adottò il suo primo cane, uno Sheltie, da un rifugio. Da quella memoria personale è nata una giornata pensata per celebrare i cani di ogni razza e provenienza e, soprattutto, per riportare l’attenzione sui tanti animali che aspettano una casa.

Con il passare del tempo, la ricorrenza nata negli Stati Uniti ha superato i confini americani. Il 26 agosto è diventato un’occasione per parlare non soltanto dell’affetto che ci lega ai cani, ma anche di adozioni, randagismo, animali abbandonati e responsabilità dei proprietari. Tra gli obiettivi della giornata ci sono infatti la promozione delle adozioni dai rifugi, la sensibilizzazione sulle condizioni dei cani randagi e abbandonati e il riconoscimento del ruolo dei cani da assistenza, da terapia, da lavoro e da ricerca e soccorso.

È una festa, ma non solo una festa. È una giornata nella quale il cane viene messo al centro per ricordare quanto sia diventato importante nella nostra società e quanto, proprio per questo, gli esseri umani siano chiamati a prendersene cura. La fotografia dell’Italia racconta meglio di qualunque slogan quanto sia cambiato il rapporto con gli animali da compagnia.

Secondo il Rapporto Assalco-Zoomark 2026, nel nostro Paese vivono circa 9,1 milioni di cani. Sono presenti nel 28,7% delle famiglie: quasi una casa italiana su tre. Complessivamente, considerando tutte le specie di animali da compagnia, il 54,5% delle famiglie italiane vive con almeno un cane. La percentuale sale al 66,7% nelle famiglie con bambini. Dati che spiegano una profonda trasformazione. Il cane non è più solo l’animale che aspetta in giardino, il guardiano della casa o il compagno delle passeggiate domenicali. È entrato nelle stanze della vita quotidiana, nelle abitudini familiari, nei programmi del fine settimana e nelle decisioni che riguardano vacanze e spostamenti.

In molte situazioni e per molte persone è diventato una presenza attorno alla quale si organizza la giornata. La passeggiata scandisce il tempo, la ciotola introduce una responsabilità quotidiana, la porta di casa che si apre alla sera segna il momento dell’incontro. E quella coda che si muove quando torniamo non è soltanto un gesto che ci fa sorridere: è diventata, per moltissime persone, una delle piccole certezze della nostra vita.

Il cane componente della famiglia

Le statiche divulgate in occasione della Giornata Mondiale del Cane offrono anche una panoramica su come oggi gli italiani percepiscono questa relazione. Secondo il Global Pet Parent Study di Mars, il 49% dei proprietari considera il proprio cane una fonte di grande soddisfazione. Tra le ragioni indicate compaiono l’amore incondizionato ricevuto dall’animale, citato dal 49% degli intervistati, e la sensazione che il cane completi la famiglia, indicata dal 48%. Seguono la compagnia, per il 38%, la capacità di alleviare ansia e tensioni, per il 36%, e i comportamenti divertenti dell’animale, per il 34%.

Percentuali queste che mostrano, ancora più del numero complessivo dei cani , la dimensione affettiva raggiunta dal rapporto. Il cane è compagnia. È presenza. È abitudine. E’ amore. Ma è anche qualcuno per il quale ci si sente responsabili. Ed è proprio qui che la celebrazione del 26 agosto trova il suo significato più importante: nel passaggio dall’affetto alla responsabilità. La Giornata Mondiale del Cane serve anche a ricordare che il rapporto tra uomo e animale non si esaurisce nell’animale di famiglia.

La celebrazione riconosce infatti anche i cani che lavorano accanto alle persone: quelli impegnati nei soccorsi, nella ricerca di dispersi, nelle forze dell’ordine, nell’assistenza alle persone con disabilità e in altri compiti nei quali le loro capacità vengono messe al servizio della collettività.Cani che spesso conosciamo ed apprezziamo attraverso immagini spettacolari: un fiuto che trova una persona sotto le macerie, una pettorina che accompagna una persona non vedente, un cane che entra in un luogo dal quale gli esseri umani devono tenersi lontani.