Tutti gli eletti dei “listini” nei collegi plurinominali alla Camera e Senato in Puglia

Nelle elezioni politiche appena conclusesi , per il rinnovo di Camera e Senato, la Puglia ha eletto 40 parlamentari. Di questi 27 sono i deputati, 10 sono stati eletti nei collegi uninominali al termine di duelli all’ultimo voto. I restanti 17 seggi vengono ripartiti fra i candidati nei collegi plurinominali proporzionalmente ai voti ottenuti da ciascuna lista a livello nazionale.

Le stesse regole valgono per il Senato per il quale sono previsti 13 seggi: 5 assegnati con sistema uninominale, per i candidati che hanno conquistato il seggio ottenendo più voti degli sfidanti nello stesso collegio; gli altri 8, da eleggere nei collegi plurinominali, i cui seggi scatteranno con il sistema proporzionale e andranno ai partiti che avranno ottenuto più voti a livello regionale. Questa suddivisione, per la parte proporzionale, avviene esclusivamente per le liste che hanno ottenuto almeno il 3% delle preferenze.

CAMERA DEI DEPUTATI

Movimento 5 stelle

Il M5S elegge nel collegio plurinominale Puglia 1 il presidente Giuseppe Conte e Carla Giuliano, nel collegio 2 l’ex senatore Giammauro Dell’Olio, nel Puglia 3 Pasqua L’Abbate, nel Puglia 4 Leonardo Donno.

N.B. Al posto di Conte dovrebbe subentrare Gianvito Lovecchio

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni

N.B. gli subentra Marcello Gemmato

N.B. gli subentra Giovanni Maiorano

Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista

Il Pd porta a casa i collegi plurinominali Puglia 2, 3 e 4 con il segretario regionale Marco Lacarra, Ubaldo Pagano e Claudio Stefanazzi capo di gabinetto del presidente della Regione Puglia .

Forza Italia

N.B. gli subentra Andrea Caroppo

Lega per Salvini premier

Alleanza sinistra – Verdi

Palazzo Madama sede del Senato della Repubblica

SENATO DELLA REPUBBLICA

Al Senato ci saranno Giovanbattista Fazzolari e Isabella Rauti di Fratelli di Italia, Licia Ronzulli per Forza Italia, il leader della Lega Matteo Salvini, per il Movimento Cinque Stelle Mario Turco e Gisella Naturale e per il Pd l’ex Ministro Francesco Boccia e Valeria Valente.

Movimento 5 stelle

N.B. a Turco eletto in Basilicata, subentra Antonio Trevisi

Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni

N.B. A Isabella Rauti subentra Ignazio Zullo

Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista

Forza Italia