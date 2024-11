Il cielo è sempre più blu: l’Italia vince di nuovo la Coppa Davis

di Antonello de Gennaro e Silvia Signore

La squadra azzurra del tennis capitana da Volandri, vince la sua terza Coppa Davis, la seconda consecutiva. Un bis d’argento, come l’Insalatiera che resta a noi dopo il trionfo straordinario del 2023, quello che ha riportato il trofeo in Italia dopo 47 anni di digiuno. Questa sera in finale un “magico” Matteo Berrettini contro l’Olanda ha letteralmente annientato Van de Zandschulp nel primo match di giornata (6-4, 6-2). Jannick Sinner mette il sigillo vincendo ancora per 7-6 6-2. E’ festa grande a Malaga, altro trionfo dei ragazzi di Volandri dopo la vittoria dello scorso anno.

Berrettini ha conquistato e regalato l’1-0 al team Azzurro offrendo su un piatto d’argento a Jannik Sinner l’occasione di vincere per il secondo anno consecutivo la Coppa Davis, la 3a nella storia del tennis italiano ma anche la seconda di seguito: il numero 1 al mondo ha avuto la meglio su Tallon Griekspoor con il punteggio di 7-6(2), 6-2 mettendo il punto esclamativo sulla competizione e concludendo un 2024 leggendario (Australian Open, US Open, Nitto Atp Finals, Coppa Davis e appunto la prima posizione nel ranking Atp). Jannick Sinner che vincendo anche questa partita chiude il 2024 con una striscia di ben 29 set vinti consecutivamente.

Come in occasione della semifinale contro l’Australia è stato fondamentale l’1-0 firmato da Matteo Berrettini che ha sconfitto nettamente (6-4, 6-2) Botic Van De Zandschulp, il tennista romano è stato assoluto protagonista di queste Finals dal suo contributo nel decisivo doppio con Sinner contro l’Argentina ai successi in singolare, soprattutto quello in rimonta contro Kokkinakis. Questa però bisogna dirlo, è la Coppa Davis di Matteo Berrettini, un giocatore rinato dopo alcuni problemi fisici che con il suo percorso netto in azzurro da Bologna a Malaga è tornato protagonista sul campo e per la prossima stagione può sognare in grande come nel recente passato .

Ma è stata anche la Coppa Davis di Jannik Sinner che dai quei tre match point annullati a Novak Djokovic lo scorso anno nella semifinale, inziando un viaggio da imperatore del tennis che l’ha portato al numero 1 nella classifica mondiale. È la Coppa Davis del capitano Filippo Volandri, attento e ponderato nel prendere decisioni oculate e qualche volta dolorose, lasciando in panchina la coppia Bolelli-Vavassori ed un tennista consolidato come Lorenzo Musetti. È la Coppa Davis di Arnaldi, Cobolli e Sonego, tutti preziosi nelle partite giocate e vinte a Malaga (2023) ed a Bologna(2024), che hanno consentito all”Italia di qualificarsi alle Finals.