E’ morto Roscoe il miglior amico a 4 zampe di Lewis Hamilton

Il sette volte campione del mondo racconta su Instagram l’addio al suo cane, dopo che in questi giorni aveva rinunciato a tanti impegni per stargli vicino: "Farlo 'addormentare' una delle decisioni più difficile della mia vita"

Roscoe il bulldog compagno inseparabile da oltre dieci anni di Lewis Hamilton dentro e fuori dalle piste, non ce l’ha fatta ed è morto tra le braccia del sette volte campione del mondo.. E’ stato lo stesso pilota Ferrari attraverso i propri canali social a comunicarne la scomparsa. Il campione britannico, che in questi giorni aveva rinunciato a diversi impegni per restare accanto al cane, ha raccontato il dolore della scelta di porre fine alle sofferenze dell’animale.

“Dopo quattro giorni di supporto vitale, combattendo con tutte le sue forze, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe. Non ha mai smesso di lottare, fino alla fine. Mi sento così grata e onorata di aver condiviso la mia vita con un’anima così bella, un angelo e un vero amico. Portare Roscoe nella mia vita è stata la decisione migliore che abbia mai preso, e conserverò per sempre i ricordi che abbiamo creato insieme.” scrive Lewis Hamilton sul suo profilo Instagram.