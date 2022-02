È morta Monica Vitti, talento indimenticabile del cinema italiano

La notizia è stata data ieri sera dal marito Roberto Russo attraverso Walter. Veltroni Venerdì in Campidoglio la camera ardente dell’attrice scomparsa . L’apertura al pubblico, che vorrà darle l’ultimo saluto, dalle 10 alle 18. I funerali invece si terranno sabato 5 nella Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo alle ore 15.

di Redazione Spettacoli

Si è spenta ieri Monica Vitti, talento enorme del cinema italiano. Nata Maria Luisa Ceciarelli a Roma, il 3 novembre del 1931, aveva compiuto 90 anni a novembre, da anni si era ritirata dalla vita pubblica per la malattia che l’aveva colpita. Ha lavorato con i più grandi: musa di Michelangelo Antonioni, compagna di avventure di Alberto Sordi ma anche autrice e regista. La notizia è stata data ieri sera dal marito Roberto Russo attraverso Walter Veltroni che su Twitter ha scritto: “Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto”.

Negli ultimi anni, a causa di una malattia degenerativa , che fa regredire allo stadio infantile, aveva cominciato a perdere la memoria, sempre assistita dal marito Roberto Russo che inizialmente era stato fotografo di scena di molti suoi film , ed in finale di carriera anche suo regista . Le ultime volte Monica Vitti ricordava il passato, poco il presente; poi i legami si sono definitivamente scissi ed è entrata in un suo mondo chiuso, misterioso e nascosto, facendo uscire gli altri, compresa la sua adorata carriera e attraverso gli occhi con lei comunicava solo il marito non era più apparsa in pubblico.

Monica Vitti e Roberto Russo

L’ eredità artistica di Monica Vitti è rimasta fortissima nel mondo del cinema che, in occasione di anniversari e compleanni, non ha mancato di tributarle affetto con mostre fotografiche e rassegne dei suoi più di cinquanta film. Una carriera straordinaria e molti riconoscimenti: 5 David di Donatello come migliore attrice protagonista (più altri quattro riconoscimenti speciali), 3 Nastri d’Argento, 12 Globi d’oro (di cui due alla carriera) e un Ciak d’oro alla carriera, un Leone d’oro alla carriera a Venezia, un Orso d’argento alla Berlinale, una Cocha de Plata a San Sebastián, una candidatura al premio BAFTA.

Funerali e camera ardente

Venerdì in Campidoglio la camera ardente dell’attrice scomparsa . L’apertura al pubblico, che vorrà darle l’ultimo saluto, dalle 10 alle 18. I funerali invece si terranno sabato 5 nella Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo alle ore 15.