Donna cerca di di gettarsi da un ponte della Tangenziale di Bari ma rimane aggrappata al parapetto, salvata da un carabiniere

I carabinieri e i vigili del fuoco hanno salvato una ragazza che minacciava di suicidarsi nella sera di Natale gettandosi da un ponte della Tangenziale di Bari. L’episodio si è verificato alle 20 del 25 dicembre. La ragazza, tentando di lanciarsi nel vuoto, è rimasta aggrappata al parapetto per quindici minuti, secondo i testimoni. A quel punto è intervenuto un carabiniere, che l’ha salvata abbracciandola attraverso il guardrail.

La ragazza successivamente è stata trasportata al Policlinico di Bari . A salvare la donna è stato il brigadiere Pasquale Rutigliani che lavora al nucleo Radiomobile Carabinieri di Bari, insieme ai colleghi Gianpiero Baldinetti, Vincenzo Cespites ed Enrico Toscano. Sono i nomi dei quattro carabinieri che nella sera di Natale si sono trasformati in veri e propri ‘angeli’ menntendo in salvo la vita di una ragazza ventenne che tentava il suicido da un ponte della Tangenziale di Bari, in direzione nord, e che affaccia sul centro abitato in via Giulio Petroni .

L’intervento, durato complessivamente circa mezz’ora , è iniziato a seguito di una chiamata arrivata alla centrale operativa. “Verso le 19:30 – 19:40 abbiamo avuto una segnalazione che riferiva di una ragazza che camminava sulla tangenziale“, ha raccontato il brigadiere Rutigliani. “La giovane prima camminava sulla SS16 e poi l’abbiamo trovata sul ponte e dal cornicione minacciava di lanciarsi dicendo che nessuno si doveva avvicinare. Abbiamo cercato di dialogare con calma e cercando di farla stare tranquilla e di avvicinarci a lei per prenderla. Ma a un certo punto la 20enne si è mantenuta con le mani alla grata in ferro e ha lasciato il corpo a penzoloni nel vuoto. Allora lì abbiamo capito che non c’era tempo da perdere, e con i tre colleghi siamo riusciti a bloccarla”.

Per circa 15 minuti sono rimasti a pochi metri dal precipizio in pericolo anche i militari, ed il salvataggio si è concluso positivamente con l’apporto dei vigili del fuoco che hanno issato dal basso una scala fino a mettere in sicurezza la donna. “Con una mano ci reggevamo alla grata e con l’altra stringevamo la ragazza. Sono stati attimi concitati”.