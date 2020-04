Di tutto di più

Il peggio dell’informazione pubblicata dai media, social network e televisione. Una raccolta particolarmente ricca, da leggere e maneggiare con ironia…

Sara Cunial La deputata eletta nel Movimento 5 Stelle, ora passata nel Gruppo Misto, è incappata in un posto di blocco anti-scampagnata della Polizia Municipale di Roma, ed è stata multata. Questa la giustificazione scelta…

“Sono una parlamentare e nell’esercizio delle mie funzioni sto andando al MARE!”

Il Cavaliere Silvio Berlusconi in collegamento dalla Costa Azzurra, sul premier “Giuseppi…”

“Adesso ci interessa di aiutare CONTI a non commettere errori” (fonte: Di Martedì – La7),

Barbara D’Urso show L’inviata di Pomeriggio 5 è a bordo dell’elicottero della Guardia di Finanza, a telecamere spiegate: braccheranno un pedone solitario, sulla spiaggia di Venezia, il giorno di Pasquetta

Barbara D’Urso, dallo studio: “Noi siamo a bordo dell’elicottero della Finanza, che è lì a control…”. Di colpo irrompe la voce dell’inviata, immagini live dall’aeromobile: “Ecco Barbara, Barbara! La Finanza ha individuato un uomo sulla spiaggia, ora l’uomo ha aumentato il passo e sta scappando, lo stiamo inseguendo! Si sta allontanando tra le case! Barbara, lo stiamo inseguendo… Andrea, inquadra!“

Massimo Casanova , patron del Papeete, eurodeputato della Lega e grande amico di Salvini

”Non possono tenerci rinchiusi, fanno e brigano e tengono in casa gli italiani”, “io credo che ci sia dietro una regia, i poteri forti, per distruggere tutto e comprare in Italia per due euro. Ci dobbiamo ribellare a questa situazione, a costo di andare a occupare il Parlamento!” (fonte: Adnkronos)

Il quesito di Vittorio Feltri direttore di Libero, su Twitter

“Rocco Casalino e Giuseppe Conte sono amichetti? Forse sì, forse no. Ditemelo voi”

Il “doppio fail biblico” del premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa

“Pasqua significa, lo sanno bene i Cristiani, passaggio. È il passaggio e anche il riscatto dalla schiavitù all’Egitto”. Due errori, il primo teologico: la Pasqua a cui si riferisce Conte è quella ebraica e non quella cristiana. Il secondo, storico: nel caso, liberazione degli ebrei in Egitto, non verso l’Egitto…

La presentatrice tv Simona Ventura si rivolge direttamente al premier Giuseppe Conte, su Twitter

“A che ora c’è la conferenza? “. Dopo aver ricevuto risposta, aggiunge: “Alle 17? Grazie, perché alle 19 ho la gym class”

Il senatore forzista Maurizio Gasparri su Twitter

Gasparri: “Conte, una vergogna assoluta!”. @robertosil8: “Se penso che le mie tasse servono a pagarti lo stipendio…”. Ed il senatore: “Ciao troll, e tua mamma sempre in nero sul marciapiedi?? Brutta roba”

La profezia del Divino Otelma , affidata alle colonne del quotidiano Libero

“Non si tratta di passeggiata aprica o di corsa spumeggiante sui duecento metri ma di maratona estenuante, proiettata nei tempi medi e lunghi. Certamente approderemo a maggio e dovremo percorrerlo con circospezione e prudenza estreme, poiché il Morbo Malefico incomberà. Solo a fine maggio si potrà affermare che il picco, giunto allo Zenit, si avvierà al Nadir e che la Anabasi principierà a divenire Catabasi. Intravedremo la luce in autunno: ma il Morbo è astuto e crudele. Sfrutterà ogni errore per risorgere. Sarebbe folle e criminale consentire la riapertura delle spiagge. Una mossa falsa, e Gattamorta (il premier Conte lui lo chiama così, Gattamorta, ndr) potrebbe compierla”

Il senatore M5S Elio Lannutti su Facebook, in prima stesura, commentando l’articolo di Famiglia Cristiana titolato “Pochi maledetti e subito, l’offerta della Merkel all’Italia in ginocchio”

“L’offerta della Merkel, sant’Angela patrona d’Europa? Su la testa: abbiamo subito fin troppo i diktat dei nipotini di HITLER e degli Stati canaglia suoi complici!”

Il giornalista Luciano Capone , dopo un lungo scambio social-epistolare con l’ex ministro Giulio Tremonti

“Non so come sia possibile che il prof. Tremonti riesca a dire: ‘Non ho firmato e non avrei mai firmato questo orrore Mes’. Perché l’11 luglio 2011 l’allora ministro dell’Economia e Finanze Tremonti firmò proprio il trattato istitutivo dell’European Stability Mechanism…” (fonte: IL FOGLIO)

La carica della deputata Debora Serracchiani (Pd) su Twitter

“Siamo a un passo dal record. La preghiera dall’Italia di @AndreaBocelli sta facendo letteralmente il giro del mondo. Condividiamo e divulghiamo il video, c’è tempo fino alle 19:00 per arrivare a 30 milioni di visualizzazioni”

L’isolamento di Roberto Fico presidente pentastellato della Camera

“Sto bene, sono a casa mia, a Napoli, con Ivonne, la mia compagna. Mangiamo la pastiera, quella che ci ha regalato un vicino. Io non la so fare, ma so fare il casatiello napoletano. Abbiamo mangiato anche l’uovo, e dentro, come sorpresa, c’era l’uomo ragno con goblin. Ho ripreso a fare il pane in casa. Prima lo facevo spesso ma poi avevo abbandonato. Mi sono messo ad imparare dei nuovi nodi da pesca, sono un appassionato della pesca a traino. Mi occupo della cucina, mi piace molto. È bello, cucino, lavo i piatti e tutto il resto. A fine lockdown la prima cosa che farò è un bagno al mare. Mi tufferò di testa, a candela o a ‘cufaniello‘…” (fonte: Un Giorno da Pecora, Rai Radio 1)

Filippo Facci clamoroso sul quotidiano Libero

“Adesso basta, spezzo le catene, domani me ne vado al mare. Uscirò liberamente e sfacciatamente per le strade del mio Paese, e lo farò in spregio a un governo indegno e cialtrone che si illude di poter giocare a tempo indeterminato con le mie libertà individuali. Meglio crepare in spiaggia che davanti a Netflix”

Il patron di Eataly Oscar Farinetti intervistato

“Serve il prelievo forzoso, come Amato nel ’92. Lo Stato prenda il 2% dai conti correnti degli italiani e la sfanghiamo”, “il problema è il nome. Sentiamo ‘patrimoniale’ e mettiamo mano alla pistola. Allora chiediamo a qualche creativo di cambiar nome…” (fonte: Il Fatto Quotidiano )