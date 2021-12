Delia Duran dalle “corna” concordate con Alex Belli al GFVip al Tribunale penale di San Marino

Attualmente Delia Duran e Marco Nerozzi, sono ancora sposati. Il divorzio tra i due non è stato formalizzato. Così come Alex Belli risulta a tutti gli effetti il marito dell’ex modella Katarina Raniakova. La Procura Fiscale di San Marino trattandosi di reato in concorso qualche domanda ha ammesso di essersi fatta circa la reale consapevolezza della Duran, “usata come altre donne per ostacolare la verifica della provenienza dei fondi” aveva chiesto 4 anni e 6 mesi per lei e 4 anni e 8 mesi per lui.

di REDAZIONE SPETTACOLI

Dal presunto triangolo tra il marito Alex Belli e Soleil Sorge, a quella giudiziaria dinnanzi al Tribunale penale . La modella venezuelana Delia Duran ha rischiato una condanna pesante per riciclaggio in un processo in cui era imputata a San Marino insieme all’ex marito, il bolognese Marco Nerozzi. Secondo l’accusa i due avevano occultato, trasferito e sostituito circa 2 milioni di euro ritenuti provento del reato di sfruttamento della prostituzione. Una serie di versamenti in dollari ed euro tra il 2010 e il 2012, attraverso bonifici, giroconti e assegni bancari. Denaro poi nuovamente trasferito su rapporti esteri fino all’aprile del 2017.

Trattandosi di reato in concorso la Procura Fiscale di San Marino, che pur qualche domanda ha ammesso di essersi fatta circa la reale consapevolezza della Duran, “usata come altre donne per ostacolare la verifica della provenienza dei fondi” aveva chiesto 4 anni e 6 mesi per lei e 4 anni e 8 mesi per lui.

La fine del rapporto tra Nerozzi e la Duran è stato burrascoso, ma gli avvocati della difesa hanno sottolineato in maniera compatta come un reato presupposto debba essere circoscritto ed identificato e che, se la cautela iniziale poteva essere compresa, non lo potevano essere altrettanto richieste di condanna rispetto a vicende non approfondite ed interpretate in base alla suggestioni di procedimenti penali a carico di Nerozzi.

Delia Duran in Tribunale a SanMarino

Il commissario della legge Simon Luca Morsiani ha quindi assolto Delia Duran perché non consta abbastanza l’elemento psicologico del reato e condannato Marco Nerozzi a 4 anni e 2 mesi, disponendo la confisca del denaro sotto sequestro. Il Giudice Morsiani ha rigettato l’istanza degli avvocati della Duran, affinché le fosse restituita la somma di 270.000 euro, per la quale era stata dimostrata la liceità della provenienza. Si trattava infatti di elargizioni provenienti da un facoltoso imprenditore, con il quale Delia in passato era stata fidanzata.

Delia Duran e Marco Nerozzi, hanno avuto una relazione lunga 8 anni. Il nome dell’ex marito della Duran non è nuovo al mondo dello spettacolo, visto che nel 2019 nell’ambito del salotto televisivo di Barbara d’Urso, l’uomo ha respinto pubblicamente le accuse di Delia Duran e Alex Belli. Ma è abbastanza noto al mondo giudiziario, essendo stato coinvolto anche nelle indagini sul mondo della prostituzione d’alto bordo emerso nell’inchiesta Vallettopoli.

Secondo Belli e la Duran , Nerozzi li avrebbe aggrediti davanti al Tribunale di Ravenna dove si era appena svolta l’udienza per il loro divorzio. “Sono andato contro di lui, volevo dargli due schiaffi in faccia, questo lo ammetto“, aveva ammesso Nerozzi in collegamento con lo studio di Pomeriggio 5. “Alex Belli è scappato dalla macchina ed è corso nel gabbiotto dei Carabinieri a chiedere aiuto, lasciando la sua donna che si attaccava al mio collo per difenderlo. Tutto è finito lì. Mia moglie non si è fatta assolutamente nulla, io non le ho torto un capello“.

Attualmente Delia Duran e Marco Nerozzi, sono ancora sposati. Il divorzio tra i due non è stato formalizzato. Così come Alex Belli risulta a tutti gli effetti il marito dell’ex modella Katarina Raniakova. In un’intervista rilasciata ad un settimanale Nerozzi parlando della Duran ha detto: “Si capisce che erano d’accordo per fare audience con la storia di Soleil. Ma lei fa la figura della deficiente. Qualsiasi cosa abbiano pianificato, mi sembra che non sappia neanche lei che cosa fare”. Inoltre ha raccontato del suo legame con Delia durato 8 anni.

Una relazione definita aperta, ma nel massimo “rispetto e sincerità”, giunta al capolinea quando la modella ha conosciuto Alex Belli a Milano: “Sicuramente ci sono state delle mancanze da parte mia. Noi non andavamo mai in viaggio da soli: eravamo sempre in compagnia, perlopiù di giovani amiche. Eravamo una coppia aperta ma tra noi c’erano rispetto e sincerità. Quando ha compiuto 30 anni ha contattato Alex perché voleva fare l’influencer ed è andata a Milano durante la settimana della moda. Quando è tornata mi ha lasciato“.

il finto matrimonio fra la Duran e Belli. Entrambi risultano sposati con altre persone

Secondo Nerozzi Delia Duran è stata manipolata dall’attore come tutte le altre donne che si sono legate a lui nel corso degli anni: “Belli è uno che usa le donne per prendere in cachet in tv. Non è che come attore abbia fatto una gran carriera”. E proprio in televisione, durante la lunga permanenza al Grande fratello vip, Alex ha messo in scena una vera e propria telenovela, che però ha fatto acqua da tutte le parti soprattutto quando è stato accusato di tradimento da Delia. “Dichiarano pubblicamente di essere una coppia di scambisti dov’è il problema delle corna?”, ha ironizzato Nerozzi.