Decaro eletto presidente Commissione Ambiente

L’ex sindaco PD di Bari Antonio Decaro l’uomo Pd da mezzo milione di preferenze alle europee di giugno è stato eletto presidente della Commissione Ambiente del Parlamento europeo (Envi), una delle più attive degli ultimi anni, caratterizzati dal Green Deal e dalla sfida al cambiamento climatico. Decaro ha accolto così la sua elezione: “Non dobbiamo perdere di vista il senso delle sfide straordinarie che siamo chiamati ad affrontare. Non c’è soltanto il futuro del nostro continente in gioco, ma anche un nuovo approccio globale alla risorsa pianeta”.

Nonostante qualche tentennamento, più strategico che di merito , Ursula von der Leyen ha confermato il ruolo centrale del Green Deal subito dopo la sua riconferma, avvenuta con l’appoggio decisivo dei Verdi. La destra europea, Lega in primis tra i partiti italiani, si è più volte opposta al Green Deal, ritenendolo una “follia ideologica” che danneggia gli agricoltori.

Sul punto, l’ex sindaco di Bari ha spiegato che “l’obiettivo di conseguire pienamente il nuovo Green Deal è certamente una sfida ambiziosa, ma non impossibile”, per questo “non ci sono motivi per tornare indietro, se sarà necessario migliorare qualcosa, lo faremo, ma serve dare certezze e assumere impegni chiari”. L’ europarlamentare del Pd ha poi concluso l’intervento citando Hemingway: “Il mondo è un bel posto, e per esso vale la pena lottare, a noi il compito di fare la nostra parte in questa lotta civile per il futuro”.

Su Instagram Antonio Decaro ha inoltre specificato: “Affronteremo il tema della transizione verde garantendo investimenti pubblici e stimolando quelli privati su larga scala così da riuscire a salvaguardare e integrare tutti i settori dell’economia nel percorso di transizione che ci attende senza lasciare indietro nessuno. L’impegno più ambizioso sarà quello di coniugare le sfide ambientali con lo sviluppo di nuovi modelli di crescita economica sostenibile e sociale”.

Chi sono i vicepresidenti italiani in Ue

Nella riunione di oggi a Bruxelles, sono stati eletti quasi tutti i 96 vicepresidenti delle 20 commissioni e 4 sottocommissioni parlamentari, vero fulcro dell’attività dell’istituzione. Per il Partito Democratico ci sono Giorgio Gori (Itre), Giuseppe Lupo (Budg), Matteo Ricci (Tran) e Alessandro Zan (Libe), per Fratelli d’Italia Elena Donazzan (Itre), Alberico Gambino (Afet e Sede), Pietro Fiocchi (Envi), Mario Mantovani (Juri), Giuseppe Milazzo (Pech) e Francesco Ventola (Regi), mentre a Forza Italia ed Europa Verde spetta una vicepresidenza per ciascuno, rispettivamente Caterina Chinnici (Cont) e Cristina Guarda (Peti).

Tutto è andato secondo le aspettative, compreso il cordone sanitario intorno al gruppo dei Patrioti, il terzo gruppo parlamentare per numero di eurodeputati, di cui fa parte la Lega a cui non è stato assegnato nessun ruolo di peso.A tal proposito, gli unici contrasti sono stati quelli legati al respingimento dei candidati francesi, spagnoli e olandesi proposti dal gruppo fondato da Orbán.

Tutti i presidenti e i vicepresidenti delle commissioni parlamentari Ue

Di seguito l’elenco di tutti i presidenti e i vicepresidenti eletti dalle rispettive Commissioni del Parlamento Ue:

Commissione Affari Esteri (Afet)

Presidente: David McAllister (Ppe, Germania)

Vicepresidenti: Hana Jalloul Muro (S&D, Spagna), Urmas Paet (Renew, Estonia), Alberico Gambino (Ecr, Italia), Ioan-Rareş Bogdan (Ppe, Romania);

Commissione Sviluppo (Deve)

Presidente: Barry Andrews (Renew, Irlanda)

Vicepresidenti: Isabella Lövin (Verdi/Ale, Svezia), Hildegard Bentele (Ppe, Germania), Abir Al-Sahlani (Renew, Svezia), Robert Biedroń (S&D, Polonia);

Commissione Commercio Internazionale (Inta)

Presidente: Bernd Lange (S&D, Germania)

Vicepresidenti: Manon Aubry (La Sinistra, Francia), Iuliu Winkler (Ppe, Romania), Karin Karlsbro (Renew, Svezia), Kathleen Van Brempt (S&D, Belgio);

Commissione Bilanci (Budg)

Presidente: Johan Van Overtveldt (Ecr, Belgio)

Vicepresidenti: Monika Hohlmeier (Ppe, Germania), Giuseppe Lupo (S&D, Italia), Janusz Lewandowski (Ppe, Polonia), Lucia Yar (Renew, Slovacchia);

Commissione Controllo dei Bilanci (Cont)

Presidente: Niclas Herbst (Ppe, Germania)

Vicepresidenti: Caterina Chinnici (Ppe, Italia), Cristian Terheș (Ecr, Romania), Claudiu Manda (S&D, Romania). Manca ancora il quarto vicepresidente che sarà eletto in una prossima riunione della commissione

Commissione Problemi Economici e Monetari (Econ)

Presidente: Aurore Lalucq (S&D, Francia)

Vicepresidenti: Damian Boeselager (Verdi/ Ale, Germania), Ľudovít Ódor (Renew, Slovacchia), Luděk Niedermayer (Ppe, Repubblica Ceca). Il quarto vicepresidente sarà eletto in una prossima riunione di commissione;

Commissione Occupazione e Affari Sociali (Empl)

Presidente: Li Andersson (La Sinistra, Finlandia)

Vicepresidenti: Johan Danielsson (S&D, Svezia), Jagna Marczułajtis-Walczak (Ppe, Polonia), Katrin Langensiepen (Verdi/Ale, Germania). Il quarto vicepresidente sarà eletto in una prossima riunione;

Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare (Envi)

Presidente: Antonio Decaro (S&D, Italia)

Vicepresidenti: Esther Herranz García (Ppe, Spagna), Pietro Fiocchi (Ecr, Italia), Anja Hazekamp (La Sinistra, Paesi Bassi), András Tivadar Kulja (Ppe, Ungheria)

Commissione Industria, Ricerca ed Energia (Itre)

Presidente: Borys Budka (Ppe, Polonia)

Vicepresidenti: Tsvetelina Penkova (S&D, Bulgaria), Elena Donazzan (Ecr, Italia), Giorgio Gori (S&D, Italia), Yvan Verougstraete (Renew, Belgio);

Commissione Mercato Interno e Protezione dei Consumatori (Imco)

Presidente: Anna Cavazzini (Verdi/Ale, Germania)

Vicepresidenti: Christian Doleschal (Ppe, Germania), Nikola Minchev (Renew, Bulgaria), Maria Grapini (S&D, Romania), Kamila Gasiuk-Pihowicz (Ppe, Polonia);

Commissione Trasporti e Turismo (Tran)

Presidente: Elissavet Vozemberg-Vrionidi (Ppe, Grecia)

Vicepresidenti: Virginijus Sinkevičius (Verdi/Ale, Lituania), Sophia Kircher (Ppe, Austria), Elena Kountoura (La Sinistra, Grecia), Matteo Ricci (S&D, Italia);

Commissione Sviluppo Regionale (Regi)

Presidente: Adrian-Dragoş Benea (S&D, Romania)

Vicepresidenti: Gabriella Gerzsenyi (Ppe, Ungheria), Nora Mebarek (S&D, Francia), Francesco Ventola (Ecr, Italia), Ľubica Karvašová (Renew, Slovacchia);

Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale (Agri)

Presidente: Veronika Vrecionová (Ecr, Repubblica Ceca)

Vicepresidenti: Daniel Buda (Ppe, Romania), Norbert Lins (Ppe, Germania), Eric Sargiacomo (S&D, Francia). Anche per questa commissione, il quarto vicepresidente sarà eletto in una prossima riunione;

Commissione Pesca (Pech)

Presidente: Carmen Crespo Díaz (Ppe, Spagna)

Vicepresidenti: Sander Smit (Ppe, Paesi Bassi), Giuseppe Milazzo (Ecr, Italia), Stéphanie Yon-Courtin (Renew, Francia), Jessica Polfjärd (Ppe, Svezia);

Commissione Cultura e Istruzione (Cult)

Presidente: Nela Riehl (Verdi/Ale, Germania)

Vicepresidenti: Bogdan Andrzej Zdrojewski (Ppe, Polonia), Emma Rafowicz (S&D, Francia), Diana Riba I Giner (Verdi/Ale, Spagna), Hristo Petrov (Renew, Bulgaria);

Commissione Giuridica (Juri)

Presidente: Ilhan Kyuckyuk (Renew, Bulgaria)

Vicepresidenti: Marion Walsmann (Ppe, Germania), Mario Mantovani (Ecr, Italia), Lara Wolters (S&D, Paesi Bassi), Emil Radev (Ppe, Bulgaria);

Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni (Libe)

Presidente: Javier Zarzalejos (Ppe, Spagna)

Vicepresidenti: Marina Kaljurand (S&D, Estonia), Charlie Weimers (Ecr, Svezia), Alessandro Zan (S&D, Italia), Estrella Galán (La Sinistra, Spagna);

Commissione Affari Costituzionali (Afco)

Presidente: Sven Simon (Ppe, Germania)

Vicepresidenti: Gabriele Bischoff (S&D, Germania), Adrián Vazquez Lazara (Ppe, Spagna), Charles Goerens (Renew, Lussemburgo), Péter Magyar (Ppe, Ungheria)

Commissione Diritti delle Donne e Uguaglianza di Genere (Femm)

Presidente: Lina Gálvez (S&D, Spagna)

Vicepresidenti: Dainius Žalimas (Renew, Lituania), Irene Montero (The Left, Spagna), Rosa Estaràs Ferragut (Ppe, Spagna), Predrag Fred Matić (S&D, Croazia);

Commissione Petizioni (Peti)

Presidente: Bogdan Rzońca (Ecr, Polonia)

Vicepresidenti: Dolors Montserrat (Ppe, Spagna), Fredis Beleris (Ppe, Grecia), Nils Ušakovs (S&D, Lettonia), Cristina Guarda (Verdi/Ale, Italia).

Passando alle Sottocommissioni:

Sottocommissione Diritti Umani (Droi)

Presidente: Mounir Satouri (Verdi/Ale, Francia)

Vicepresidenti: Marta Temido (S&D, Portogallo), Łukasz Kohut (Ppe, Polonia). Il terzo e quarto vicepresidente saranno eletti in una prossima riunione di commissione;

Sottocommissione Sicurezza e Difesa (Sede)

Presidente: Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Renew, Germania)

Vicepresidenti: Christophe Gomart (Ppe, Francia), Mihai Tudose (S&D, Romania), Alberico Gambino (Ecr, Italia), Riho Terras (Ppe, Estonia);

Sottocommissione Questioni Fiscali (Fisc)

Presidente: Pasquale Tridico (La Sinistra, Italia)

Vicepresidenti: Kira Peter Hansen (Verdi/Ale, Danimarca), Regina Doherty (Ppe, Irlanda), Markus Ferber (Ppe, Germania), Matthias Ecke (S&D, Germania);

Sottocommissione Sanità Pubblica (Sant)

Presidente: Adam Jarubas (Ppe, Polonia)

Vicepresidenti: Tilly Metz (Verdi/Ale, Lussemburgo), Stine Bosse (Renew, Danimarca), Romana Jerković (S&D, Croazia), Emmanouil Fragkos (Ecr, Grecia)