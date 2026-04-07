Debiti col fisco? Adesso è più facile accertarlo

E' online sul sito dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la nuova versione del servizio "Situazione debitoria"

Sul sito dell’ Agenzia delle Entrate – Riscossione è online la nuova versione del servizio “Situazione debitoria“, che consente una panoramica più chiara degli importi ancora da versare e di quelli già saldati, dell’eventuale presenza di procedure di riscossione in corso e dello stato dei piani di rateizzazione o delle rottamazioni. Informazioni più complete su cartelle, avvisi e un unico prospetto di sintesi sulla situazione complessiva del contribuente.

L’utente può consultare con pochi clic il dettaglio dei singoli atti e, se lo desidera, procedere anche al pagamento online. Il servizio, realizzato con la collaborazione del partner tecnologico Sogei, è accompagnato da una guida alla navigazione che illustra in modo semplice tutte le funzionalità disponibili.



Il servizio “Situazione debitoria – Consulta e paga” è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate – Riscossione sia nell’area riservata “Cittadini” e “Imprese“, accessibile tramite identità digitale – Spid, Cie e Cns e, per professionisti e imprese, anche con le credenziali dell’Agenzia delle Entrate – sia in EquiPro, l’area riservata agli intermediari fiscali abilitati a Entratel.