Daspo per la Boccia: interdetto dal Comitato di sicurezza il suo accesso alla Camera. E lei scappa dall’intervista televisiva in diretta dalla Berlinguer

La Commissione sicurezza di Montecitorio ha stabilito che Maria Rosaria Boccia al centro del “caso Sangiuliano” non potrà più avere libero accesso alla Camera dei deputati. : all’imprenditrice è stato inibito l’ingresso nella sede parlamentare dopo la divulgazione dei suoi video realizzati abusivamente con gli occhiali-smart, immagini che poi ha pubblicato sui social. L’organismo composto dal vicepresidente della Camera, Andrea Costa e dai tre deputati questori, Benvenuto, Trancassini e Scerra, ha votato all’unanimità la sospensione dei permessi d’ingresso per la Boccia, ritenendola “colpevole” di aver prodotto video senza autorizzazione all’interno della Camera. La sospensione dei permessi di accesso “tecnicamente” è una sanzione senza scadenza, rivedibile solo con una eventuale nuova successiva deliberazione del comitato.



A seguito dell’ avvenuta violazione della Boccia della regola che vieta l’effettuazione di foto e video e la loro diffusione senza autorizzazione, il Comitato per la sicurezza di Montecitorio, presieduto da Sergio Costa, ha stabilito, sulla scorta di precedenti casi analoghi, “di interdire l’accesso alle sedi della Camera dei deputati alla Signora Maria Rosaria Boccia, fino a diversa deliberazione degli organi competenti. Si precisa che nel caso in oggetto la violazione ha riguardato siti particolarmente sensibili, tra cui la Galleria dei Presidenti e il Transatlantico“. Così riporta una nota ufficiale rilasciata dall’ufficio stampa della Camera dei Deputati.

Sarebbero stati tra il 2023 e il 2024 circa una ventina gli ingressi a Montecitorio , con immagini filmate e non autorizzate dall’interno degli spazi della Camera dei Deputati che figurerebbero sui social della Boccia sin dallo scorso anno. La presenza a Montecitorio della consulente mancata, risulta in particolare legata alla sua appartenenza a due intergruppi parlamentari. Quello sulla dieta mediterranea, fondato a dicembre del 2023, presieduto dalla deputata di Fdi Marta Schifone, che conta una cinquantina di adesioni, tra cui lo stesso ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato.

Nel frattempo la diretta interessata continua a esternare dichiarazioni via social, in attesa dell’ ospitata di questa sera su Rete4. “Il principio di conservazione della dittatura risiede nel capriccio del dittatore. Sono determinata a dimostrare la verità della mia virtù, soprattutto per amore della Repubblica Italiana e della Democrazia”. Questo è quanto si legge in un post su Instagram di Maria Rosaria Boccia. La donna ribadisce essere stata “più volte minacciata di denuncia. Per questo, per amore della Democrazia e della Repubblica, devo difendere con fermezza la mia onorabilità di donna e di cittadina repubblicana”. Diventerebbe quindi necessario “che io dimostri la verità della mia virtù offesa. Intendo provare che la mia virtù è stata brutalmente offesa in mondovisione e che il ruolo di Consigliera del ministro, che ho svolto, mi è stato tolto ingiustamente, stracciando il decreto ministeriale di nomina per capriccio di donna“. Peccato che la Boccia manifestando la propria ignoranza giuridica, non sappia che annunciare una denuncia, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, non è un reato.

Le indagini ed accertamenti giornalistici che in queste ore stanno smontando documentalmente le millanterie pubblicate dalla Boccia nel suo profilo sul socialnetwork Linkedin, devono aver indotto il suo legale a non esporla ad interviste televisive possibilmente a rischio. Infatti questa sera Maria Rosaria Boccia era stata annunciata nel programma “È sempre Cartabianca” di Bianca Berlinguer, dove si era auto-invitata, ma all’ultimo minuto ha deciso di non partecipare al programma. L’ annullata partecipazione della Boccia al programma su Rete4 è stato risolto dalla conduttrice a trasmissione iniziata con l’annuncio del forfait da parte della donna campana.

La sua presenza era stata confermata da lei stessa nel pomeriggio di oggi ma, quando è arrivata al Centro di produzione televisiva Mediaset del Palatino di Roma, la Boccia si sarebbe chiusa in camerino. A meno di un’ora dall’inizio del programma, è circolata voce che la donna al centro del caso che ha portato alle dimissioni Gennaro Sangiuliano dal ministero della Cultura, abbia avuto qualche timore sulla sua partecipazione e, in particolare, sulle domande che le potrebbero essere poste nel corso della trasmissione dagli ospiti presenti in studio Concita De Gregorio, Annalisa Chirico, Andrea Scanzi e soprattutto Alessandro Sallusti .

Sarebbe stata per la Boccia la sua prima intervista televisiva in diretta , dopo quelle registrate e concordate, quindi, controllate e svolte con minore apprensione. La produzione e la redazione del programma condotto dalla Berlinguer hanno a lungo trattato con la Boccia per convincerla a entrare in studio e portare a termine l’intervista già annunciata e in scaletta. “Non siamo sicuri parteciperà perché poco fa ci ha detto che non se la sente, che vuole prendere del tempo e vuole discutere con la nostra redazione. Ci chiede di prendere in considerazione l’ipotesi di spostare l’intervista alla prossima settimana“, ha detto la conduttrice in apertura di puntata, spiegando che potrebbe anche annullata. E così è stato.

La Berlinguer ha spiegato che “Lei stessa (la Boccia n.d.r.)si è offerta per partecipare al programma affermando: ‘Voglio partecipare al talk e partecipare con gli altri perché non voglio che quello che dico venga commentato senza di me’. Secondo lei non eravamo stati sufficientemente informati sul caso e preferiva prendere una settimana di tempo e si impegnava a tornare la settimana prossima“.

L'intervista a "È sempre Cartabianca" sarebbe arrivata dopo quella concessa

e registrata, rilasciata al quotidiano e quella concessa a il programma di. Nel corso della giornata la Boccia aveva affermato di voler partecipare al programma per "provare che la mia virtù è stata brutalmente offesa in mondovisione e che il ruolo di Consigliera del Ministro, che ho svolto, mi è stato tolto". Secondo quanto si apprende l'intervista organizzata da prevedeva, come richiesto da, e su questo punto la dopo essersi consigliato con il suo avvocato ha deciso di annullare la sua partecipazione.

Il direttore del quotidiano il Giornale, Alessandro Sallusti, nel corso del dibattito che si è svolto comunque, ha riferito di avere appreso che la Boccia avrebbe fatto credere all’ex ministro Gennaro Sangiuliano addirittura di essere stata in dolce attesa. La Berlinguer nel corso della diretta ha letto un messaggio ricevuto dalla donna: “Io non sono scappata e non ho paura della verità. Se sono andata via è perché non c’erano le condizioni”. Quali sarebbero le condizioni però la Boccia si guarda bene dallo spiegarlo. Non è ben chiaro ma la situazione potrebbe esser precipitata proprio dopo l’incontro della Boccia con la Berlinguer e con altri ospiti previsti nel corso della serata.

“Non ha chiesto mai nessun compenso, dal primo momento in cui l’ho chiamata fino al momento in cui ha raggiunto gli studi”, ha spiegato poi la conduttrice Bianca Berlinguer, davanti agli ospiti in un secondo momento . Sulla vicenda, sono intervenuti gli ospiti in studio. Sallusti ha etichettato la Boccia come persona “totalmente inaffidabile, una che ha raccontato un mucchio di palle”. E infine la giornalista Concita De Gregorio: “A me pochi momenti fa aveva detto che non aveva avuto una relazione sessuale con l’ex ministro, ma solo di tipo affettivo. Lo dico perché potrebbe dichiararlo nelle prossime ore”.

