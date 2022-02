Daniela Santanché e l’ex marito Canio Mazzaro indagati a Milano per reati fiscali

Giovanni Canio Mazzaro era indagato anche per dichiarazione infedele dei redditi avrebbe ricevuto nel 2013 un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per una presunta evasione fiscale da 1 milione e mezzo di euro. Dopodichè Mazzaro avrebbe venduto una barca ad una società della Santanchè senza che la senatrice le abbia mai versato alcuna somma. 20 giorni dopo la barca è sparita all’estero

di Redazione Cronache

Nei giorni scorsi è stato notificato l’avviso di chiusura indagini alla senatrice di Fratelli d’ Italia Daniela Santanché e all’ex marito Giovanni Canio Mazzaro, indagati in concorso per una presunta sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. L’indagine coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e dal pm Paolo Filippini affidata al Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Milano, riguarda una presunta vendita nel 2019 di una barca, di proprietà di Mazzaro, a una società che all’epoca era rappresentata legalmente da Daniela Santanché, ed una successiva cessione a una società con sede a Malta.

Secondo l’impianto accusatorio della Procura ambrosiana , Giovanni Canio Mazzaro che era indagato anche per dichiarazione infedele dei redditi – avrebbe ricevuto nel 2013 un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate per una presunta evasione fiscale, incentrata sull’uso di una società interposta sui cui avrebbe fatto confluire i propri redditi personali, ricevuti come amministratore di un’altra società. L’accertamento, calcolava un suo debito con il Fisco di un milione e mezzo di euro .

Mazzaro avrebbe successivamente venduto nel 2019 per 400 mila euro una sua imbarcazione a una società, con sede legale a Milano e rappresentata legalmente da Daniela Santanché. Una vendita, che sarebbe avvenuta “virtualmente” secondo l’accusa, senza che sia mai stato versato alcuna somma a Mazzaro. Guarda caso dopo solo venti giorni, la stessa barca sarebbe stata invece ceduta per quasi 400 mila euro a una società di diritto maltese, la Flying Fish Yachting Ltd.

Secondo le indagini e gli accertamenti della Guardia di Finanza , la prima vendita (cioè da Mazzaro alla Santanchè) dell’imbarcazione sarebbe avvenuta guarda caso proprio dopo la notifica dell’avviso di accertamento all’imprenditore lucano (originario di Potenza) per i contestati debiti tributari, così configurando l’accusa di sottrazione fraudolenta sia per Mazzaro che per la Santanché, che per la Procura di Milano avrebbe concorso a nascondere o sottrarre la barca al Fisco .

la Santanchè e Mazzaro al Twiga di Forte dei Marmi

Adesso con la notifica dell’avviso di chiusura delle indagini , i due indagati Mazzaro e Santanchè avranno la possibilità entro i termini di legge di presentare memorie difensivi e farsi interrogare per sostenere la propria tesi difensiva, ed a seguito degli eventuali interrogatori la Procura deciderà se chiedere il rinvio a giudizio portando avanti le accuse o archiviare il procedimento.