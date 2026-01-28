Crans-Montana: nel 2021 banca francese bloccò prestito ai Moretti : “Garanzie dubbie”

La strage di Crans Montana ha acceso i riflettori sui coniugi Jacques e Jessica Moretti gestori del bar Le Constellation, ma non soltantoper stabilire le loro responsabilità per l’incendio nel locale che ha provocato 40 morti e oltre 100 feriti durante la notte di Capodanno. Nel mirino c’è anche l’aspetto finanziario, che per la procura generale del Vallese mostra qualche ombra. E’ emersa anche una controversia dei coniugi con il Crédit Lyonnais importante banca francese, che nel 2021 li ha inseriti nella”black list” bancaria in Francia.

E’ emerso un nuovo elemento, pubblicato nell’edizione odierna del noto settimanale satirico francese “Le Canard enchaîné”,, che ha reso noto che il Crédit Lyonnais, una delle più grandi banche transalpine, aveva interrotto i finanziamenti alla coppia. Nel marzo 2021, i ritardi nei pagamenti hanno spinto la banca a esaminare più attentamente le garanzie fornite dai Moretti per prestiti per un totale di oltre 1,1 milioni di euro. Prestiti utilizzati per l’acquisto di un appartamento a Parigi nel 2015, di una villa in Corsica nel 2018 e poi per la ristrutturazione della villa l’anno successivo. Il Crédit Lyonnais – scrive “Le Canard enchaîné” – sospettando la falsificazione dei documenti nel fascicolo di finanziamento ha richiesto la restituzione dei prestiti, raggiungendo con un accordo transattivo approvato dal Tribunale, un evento del tutto insolito

Il patrimonio dei Moretti

I Moretti stimando il loro patrimonio immobiliare netto tra i 300.000 e i 400.000 franchi svizzeri , ovvero tra i 320.000 e i 426.000 euro. Tuttavia, diversi indicatori suggeriscono che la coppia possieda un vero e proprio impero immobiliare, che si estende tra Svizzera e Francia. La famiglia Moretti possiede In Svizzera uno chalet bifamiliare a Lens, la loro residenza principale, oltre all’edificio che ospita il bar Le Constellation, un appartamento al piano superiore e i ristoranti Le Senso e Le Vieux Chalet. i cui immobili sono gravati da pesanti ipoteche: 1,7 milioni di franchi per Le Constellation, 1,55 milioni per Le Senso e 1,3 milioni per Le Vieux Chalet. Sul versante francese, possiedono una casa di famiglia “fatiscente” a Solenzara e un appartamento a Cannes, affittati su Airbnb.

Hanno acquistato questa proprietà nel 2021 per 430.000 euro che ora, da quanto pare, è ancora gravata da un debito di circa 380.000 euro. Ma non solo infatti Jacques e Jessica Moretti detengono anche una serie di auto di lusso: una Porsche Cayenne, una Bentley e un furgone Mercedes. Secondo il quotidiano francese Le Parisien, questi veicoli sono intestati in leasing alle loro aziende.

I finanziamenti delle banche svizzere

Le banche svizzere negli ultimi 10 anni hanno concesso non pochi prestiti a Jacques Moretti . Nel 2015, il proprietario della “Constellation” avrebbe ottenuto un prestito di circa 1.837.660 franchi svizzeri dalla Banque Cantonale Vaudoise (BCV) per iniziare i lavori di ristrutturazione con la moglie. Jacques e Jessica Moretti hanno poi tentato due investimenti immobiliari in Francia, finanziati dal Crédit Lyonnais. Nel giugno 2015, la banca concesse loro un finanziamento di 250.000 euro per l’acquisto di un appartamento nel 17° Arrondissement di Parigi. La banca nel 2018 concesse loro un secondo prestito , di 625.000 euro, che la coppia utilizzò per acquistare una villa a Solenzara, in Corsica. L’ anno successivo nell’agosto 2019, il Crédit Lyonnais ha concesso alla famiglia Moretti un terzo prestito, questa volta di 200.000 euro, per la ristrutturazione della loro villa in Corsica. Ma nel marzo 2021, la banca francese a seguito di ritardi nel rimborso, ha sospettato la presenza di documenti falsificati nel fascicolo di finanziamento di uno dei prestiti e ha quindi richiesto il rimborso integrale e anticipato di tutti e tre i prestiti. Nel febbraio 2022, ha richiesto un accordo transattivo, che ha ottenuto l’approvazione del tribunale di Ajaccio, che lo ha ratificato il 19 maggio 2022.

Jacques e Jessica Moretti hanno venduto il loro appartamento parigino per estinguere parte del debito e hanno dichiarato un nuovo reddito a garanzia: 13.827 euro lordi al mese per Jessica Moretti, in qualità di dipendente dell’hotel “Constellation“. Jacques Moretti, ha dichiarato una pensione di invalidità annua di 6.873 euro, con un’indennità integrativa da parte dell’assicurazione Generali di 31.241 euro all’anno.

Parallelamente, tra il 2020 e il 2024, i coniugi Jacques e Jessica Moretti sono riusciti a ottenere un prestito di 5.511.450 franchi svizzeri tramite mutui ipotecari da tre banche svizzere: BCV–Banque Cantonale Vaudoise , UBS-Unione di Banche Svizzere e Cautionnement Romand. Nello stesso periodo, hanno acquistato una seconda attività a Crans-Montana (il ristorante “Le Senso“), un appartamento sopra l’hotel “Constellation“, un appartamento a Cannes e uno chalet a Lens.

Nel frattempo un ex responsabile della sicurezza del Comune di Crans-Montana sarebbe stato indagato dalla procura di Sion nell’indagine sulla strage di Capodanno del Constellation. Lo riferisce la televisione svizzera RTS, con la conferma del suo avvocato. L’uomo, il cui coinvolgimento nell’inchiesta sarebbe collegato ai mancati controlli comunali negli ultimi cinque anni, verrà interrogato lunedì 9 febbraio. Gli altri due indagati sono Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del Constellation, nei cui confronti la procura ipotizza i reati di omicidio, lesioni e incendio colposi.