Crans-Montana: “I pannelli de Le Constellation cadevano già prima di Capodanno”

Uno scambio di messaggi con video tra il responsabile del locale e il manager Jacques Moretti, rivela che le schiume fonoassorbenti si staccavano già prima della tragedia

Uno scambio di messaggi con video tra Gaëtan, allora responsabile del locale , e il proprietario Jacques Moretti, reperito dal programma ‘Mise au point’ della televisione RTS rivelerebbe che I pannelli fonoassorbenti che si staccano dal soffitto de Le Constellation di Crans-Montana e cadevano all’interno del bar addirittura alcuni giorni precedenti della strage di Capodanno. Documenti esclusivi che mostrerebbero lo stato precario del bar pochi giorni prima dell’incendio.

Dalle immagini si possono vedere incredibilmente delle stecche da biliardo appoggiate su sgabelli e puntate verso il soffitto per tentare di fissare nuovamente i pannelli usati per insonorizzare gli ambienti che sembrano staccarsi dal soffitto del Constellation. Una deprecabile soluzione di fortuna, molto lontano dagli standard di sicurezza richiesti e necessari per un locale aperto al pubblico.

Il video era stato inviato da Gaëtan al proprietario Jacques Moretti circa una settimana prima di Natale, quindi a pochi giorni dalla notte di Capodanno. In risposta, il gestore fornisce indicazioni tramite messaggi vocali e video. Una conversazione che, secondo alcuni avvocati delle famiglie delle vittime, rappresenta un elemento chiave nell’accertamento delle responsabilità. Le immagini, secondo Rts, sono state depositate alla Polizia francese, che ha ascoltato come testimone il giovane .

La testimonianza del padre di Gaëtan

Jean-Michel, padre di Gaëtan, ha visionato il video sul telefono del figlio e manifesta la propria legittima rabbia e degno. “Quando si vedono scene del genere è evidente che della sicurezza non importava nulla”, afferma. “Chiedere ai dipendenti di incollare materiali al soffitto con quattro pezzi di colla è inaccettabile. Parliamo di un locale pubblico, non della cantina di casa“. Arrivato dal sud della Francia, Gaëtan aveva iniziato a lavorare nel locale di Crans Montana all’inizio di dicembre. “Per lui era un sogno venire a lavorare in Svizzera, dopo esperienze in locali di alto livello in Francia”, racconta il padre.

L’entusiasmo, però, si sarebbe spento rapidamente. “Era preoccupato per la gestione del bar e per la presenza di minorenni. Mi aveva detto che voleva dimettersi e tornare in Francia, ma temeva di non essere pagato per il mese di dicembre. Così aveva deciso di restare fino alle feste”. Il giovane, gravemente ustionato, ha lasciato l’ospedale parigino dove era stato ricoverato dopo un primo trasferimento al CHUV di Losanna. Oggi è seguito medicalmente vicino alla casa dei genitori, nel dipartimento del Gard.

Il ministro Tajani: “Cauzione 200mila franchi lascia sgomenti”