Crans Montana: i coniugi Moretti indagati a Roma

Ai titolari del discobar "Le Constellation" i pm romani contestano i reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica

Nuovi sviluppi nell’inchiesta della procura romana sulla strage di Capodanno in Svizzera prende corpo. Jaques Moretti e la moglie Jessica sono stati indagati nell’ambito dal fascicolo aperto dalla Procura di piazzale Clodi per il rogo del 31 dicembre a Crans Montana. Il procuratore Francesco Lo Voi e il pm Stefano Opilio contestano ai titolari del locale “Le Constellation“, dove scoppiò l’incendio, i reati di disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. I due, secondo quanto si apprende, non saranno al momento interrogati nella Capitale.

la Procura di Roma a piazzale Clodio

Parallelamente prosegue l’inchiesta degli inquirenti svizzeri. Proprio ieri a Sion, la capitale del Canton Vallese, in Svizzera, è stato interrogato il sindaco di Crans Montana Nicolas Féruad. Venerdì scorso a rispondere alle domande dei pm era stato il responsabile della sicurezza del comune, Baptiste Cotter. Entrambi avrebbero ‘scaricato’ le eventuali responsabilità legate alla mancate misure di sicurezza o sui loro sottoposti (nel caso del sindaco) o sui superiori (la tesi del responsabile della sicurezza).

Le Constellation, disco bar di Crans Montana

Il sindaco di Crans Montana: “Non sapevo dei problemi sulla sicurezza”

“I tecnici non mi dicevano che c’erano problemi a livello di risorse e personale nella gestione della sicurezza“. Nell’interrogatorio Nicola Féraud avrebbe ‘scaricato’ sui suoi sottoposti le defaillances del sistema poi emerse con la tragedia del “Le Constellation“. “Non mi riferivano nulla e quindi non sapevo nulla” è la sostanza di quanto dichiarato dal sindaco indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi. Una versione che stride con quanto dichiarato da altri tecnici che hanno sostenuto di avere segnalato le inefficienze al consiglio comunale senza che poi vi fosse messo riparo.

Il sindaco di Crans Montana, comune della Svizzera dove è avvenuto il rogo di Capodanno ha detto ai magistrati di Sion di avere scoperto che c’erano dei problemi sui controlli della sicurezza da parte del Comune solo il due gennaio, poche ore dopo l’incendio che ha ucciso 41 persone. È quanto ha riferito all’AGI una fonte legale presente all’interrogatorio di lunedì 13 aprile.

Il primo cittadino pur non entrando nello specifico nel capitolo “Le Constellation”, rispondendo ai magistrati sulla gestione del tema sicurezza nel suo Comune, ha assicurato che dagli audit e dai questionari al personale non erano emerse anomalie, nemmeno sulla disponibilità di risorse. Una tesi difensiva nel tentativo di scaricarsi delle proprie responsabilità ed omissioni, che contrasta con quanto raccontato invece da alcuni testimoni.

l’interno de Le Constellation

Il responsabile della sicurezza: “Eseguivo le direttive dei superiori“

L’attuale responsabile della sicurezza del Comune di Crans Montana, Baptiste Cotter, venerdì 10 aprile, “ha risposto alle domande dei pm ma non a quelle degli avvocati, la sua è quindi una collaborazione a metà. Ha detto di essere arrivato solo nel 2024 e di avere svolto il suo compito facendo quello che gli chiedevano di fare senza avere il quadro generale della situazione”. Lo ha riferito l’avvocato Fabrizio Ventimiglia presente all’interrogatorio a Sion di Baptiste Cotter che è indagato per omicidio, lesioni e incendio, tutte ipotesi di reato a titolo colposo, nell’inchiesta sull’incendio al “Le Constellation“.