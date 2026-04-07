Cosa ha visto la missione Artemis II nel lato oscuro della Luna: il blackout, l’eclissi e i nuovi crateri

Lunedì 6 aprile, alle 13:56 EDT i quattro astronauti a bordo della missione Artemis II dell'agenzia spaziale statunitense, secondo la Nasa, hanno fatto la storia raggiungendo la distanza di 252.756 miglia (circa 406.000 km) dalla Terra.

È stato il giorno della Luna, il più atteso della missione Artemis II , con il superamento del record della massima distanza dalla Terra mai raggiunta da un veicolo spaziale con un equipaggio: il passaggio ravvicinato alla superficie lunare e l’osservazione diretta del lato nascosto della Luna. Sulla navetta Orion, gli astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen hanno conquistato il primo record, battendo il primato della massima distanza dalla Terra finora detenuto dall’equipaggio della precedente missione “Apollo 13“.

Il record di Artemis II

Lunedì 6 aprile, alle 13:56 EDT i quattro astronauti a bordo della missione Artemis II dell’agenzia spaziale statunitense, secondo la Nasa, hanno fatto la storia raggiungendo la distanza di 252.756 miglia (circa 406.000 km) dalla Terra. Questo traguardo significa che l’equipaggio di Artemis II è stato ad una distanza di 4.111 miglia superiore rispetto a quella raggiunta dalla missione Apollo 13 nel 1970. Gli astronauti hanno chiesto il permesso di dare un nome a due crateri lunari. Hanno proposto Integrity, il nome della loro capsula, e Carroll, in onore della moglie del comandante Reid Wiseman, scomparsa nel 2020

I preparativi della lunga giornata che intorno all’1 di oggi martedì 7 aprile ha portato gli astronauti di Artemis II al passaggio ravvicinato con la Luna sono cominciati molto presto, intorno alle 7,00 italiane, quando il motore del Modulo di Servizio Europeo (Esm) si è acceso per affinare la traiettoria di Orion verso la Luna. «Ciao, Artemis 2, sono l’astronauta dell’Apollo Jim Lovell. Benvenuti in quella che un tempo era la mia zona»: è stato il messaggio che ha svegliato di astronauti, registrato dal pilota dell’Apollo 8 nel 2025, poco prima di morire. «È un giorno storico e so quanto sarete impegnati, ma non dimenticate di godervi il panorama».

Il test delle tute pressurizzate

Gli astronauti hanno anche eseguito un nuovo test delle tute pressurizzate , realizzate su misura e chiamate Ocss (Orion Crew Survival System), in grado di garantire la sopravvivenza fino a sei giorni. Sono fondamentali sia durante le fasi dinamiche del volo, per esempio durante il lancio e il rientro, sia in caso di depressurizzazione della cabina e dopo l’ammaraggio. Gli astronauti le hanno indossate per verificarne sia la tenuta sia la libertà dei movimenti, per esempio sedendosi sul sedile della navetta e per mangiare e bere. La giornata è proseguita con i preparativi per l’osservazione della superficie lunare, che li ha impegnati per circa sette ore.

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