Conto da 532 euro per una cena da “Zooma” a Porto Cervo. Ed a Grotta Palazzese in Puglia si spende di più !

Acqua a 12 euro, caffè a 10. Ma in Puglia a Grotta Palazzese di spende molto di più

Cinquecentotrentadue euro il totale di un conto del ristorante “Zuma” di Porto Cervo , uno dei locali simbolo della Costa Smeralda. A pubblicarlo è stata la pagina Facebook Braciamiancora, che accompagna la foto del conto con una domanda diretta ai follower: “L’estate in Sardegna in una foto. Quale voce vi fa saltare dalla sedia?“. E rivela subito la propria: “A me il caffè a 10 euro”. Il conto che riposta la data del 14 luglio, elenca ordini in stile giapponese contemporaneo: un lobster maki da 62 euro, tonno scottato a 39 euro, ebi maki e california maki a 35 euro ciascuno .

Ma sono altre le voci del conto a meravigliare far discutere di più : 2 coperti da 15 euro l’uno, 4 bottiglie d’acqua (due naturali e due frizzanti ) a 12 euro ciascuna, un caffè espresso da 10 euro. Il piatto più costoso resta l’astice arrosto, 125 euro, due dessert al cioccolato da 23 euro l’uno e una pecan pie da 22 euro. Totale netto 483,64 euro, più il 10% di IVA: 532 euro complessivi.

I commenti sotto il post si scatenano e contrappongono su pareri opposti . Fra chi difende il prezzo in nome della geografia del lusso: “Normale è Porto Cervo. È la tua scelta rimanere con i VIP. Vai altrove in Sardegna e troverai ristoranti straordinari a prezzi normali“, posta un’utente. . E chi invece , con più sottile ironia, sposta il bersaglio da Zuma a chi lo frequenta: “Mi fa saltare dalla sedia chi va a mangiare, e nemmeno poco, in ristoranti esclusivi di luoghi ancor più esclusivi per poi postare lo scontrino in Rete. Ha più dignità chi dal molo osserva i ricconi dentro i mega yacht”.

Basta però andare in Puglia a cena nel ristorante Grotta Palazzese per rendersi conto che da Zooma a Porto Cervo il conto potrebbe eembrare persino economico !













