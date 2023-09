Continua il clima estivo al Centro-Sud: fino a 33 gradi

L’inizio della seconda decade del mese di settembre non mostra particolari scenari di cambiamento: l’alta pressione continua sulla nostra penisola, portando i suoi massimi sul bacino Mediterraneo. Anche in questi giorni avremo clima dalle sembianze estive, con temperature massime fino a 32-33 C sulle regioni del centro-sud. Gli ultimi aggiornamenti, confermano un generale aumento della nuvolosità in Italia e precipitazioni sparse sulle regioni settentrionali. La stagione autunnale potrebbe sbloccarsi solo dalla terza decade del mese, ma per il momento resta solo un’ipotesi.

Il caldo africano ha i giorni contati, tornano grandine e temporali . Anche oggi il quadro meteo – da Roma a Milano, da Firenze a Palermo – sarà caratterizzato da clima estivo con sole e temperature elevate. Il gran caldo africano avrà il suo picco nella giornata di domani, martedì 12 settembre, quando al Centro-Nord si potranno toccare picchi diurni di 33-34°C in pianura e fino a 36°C sulle zone interne del Centro e delle Isole Maggiori. In questo contesto il sole sarà prevalente su tutte le regioni.

La situazione inizierà a mutare da mercoledì 12 settembre in poi quando il flusso instabile Nord Atlantico comincerà a scendere di latitudine, iniziando a combattere con il possente anticiclone: in questa lotta Caronte sarà costretto a cedere terreno al suo nemico. Da mercoledì quindi i primi temporali inizieranno a interessare l’arco alpino e una nuvolosità più presente coprirà il cielo del Centro-Nord.

Ecco le previsioni per oggi

NORD Tempo stabile al mattino sulle regioni del Nord con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche addensamento in più tra pomeriggio e sera ma senza fenomeni di rilievo associati, salvo isolate piogge sulle Alpi occidentali.

CENTRO Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutte le regioni del Centro Italia con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e nottata.

SUD E SULLE ISOLE Tempo stabile al mattino al Sud con cieli sereni su tutte le regioni. Qualche addensamento in più tra pomeriggio e sera sulla Sardegna ma sempre con tempo asciutto, sole prevalente altrove. Temperature minime e massime stazionarie o in ulteriore lieve aumento specie al Centro-Sud.

Queste le previsioni meteo per domani

NORD Al mattino nuvolosità irregolare al Nord-Ovest ma con tempo asciutto, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo sulle Alpi centro-occidentali, asciutto altrove con cieli soleggiati. In serata ancora piovaschi lungo l’arco alpino, asciutto sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

CENTRO Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutte le regioni del Centro Italia con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Nessuna variazione in serata e nottata.