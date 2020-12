Conte bersagliato dagli insulti sui social. Salvini attacca il premier: “Gli italiani hanno capito che è un Pinocchio”

Il presidente del Consiglio non convince gli italiani, e la pagina Facebook del premier è travolta da giù una valanga di insulti. “Gli Italiani hanno capito che si tratta di un Pinocchio” attacca il leader della Lega: “Il 90% dei commenti sulla sua pagina sono critiche e insulti”. Anche il leader di Fratelli d’ Italia Giorgia Meloni in una diretta Facebook da Montecitorio attacca frontalmente il premier .

di REDAZIONE POLITICA

“Parla Conte, il 90% dei commenti sulla sua pagina sono critiche e insulti” commenta il leader della Lega Matteo Salvini subito dopo la conferenza del premier con cui ha annunciato le nuove misure di Natale anti-Covid, criticate anche all’interno della sua stessa maggioranza.

Il premier Conte è entrato televisivamente nelle case degli italiani all’ora di cena per illustrare le ragioni della scelta del Governo sul mantenimento del coprifuoco in tutte le regioni, le ulteriori restrizioni che costringeranno gli italiani a passare tra le mura domestiche e con i familiari strettissimi le feste di Natale, quelle che forse nel nostro paese cattolici e non sentono di più. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte vuole fare prevalere le ragioni della tutela della salute dall’emergenza Covid-19 su ogni altra, sulle molteplici contestazioni mossi avanzate dalle Regioni che sono andati ad unirsi alle proteste delle varie categorie economiche.

E’ ormai radicato nel pensiero degli italiani che il Paese, nel tentativo di difendersi dalla pandemia, stia rischiando una crisi economica ancora più grave dagli sviluppi pericolosi per il commercio, l’industria e l’occupazione.

Il presidente del Consiglio non convince gli italiani, e la pagina Facebook del premier è travolta da giù una valanga di insulti. “Gli Italiani hanno capito che si tratta di un Pinocchio” attacca il leader della Lega: “Il 90% dei commenti sulla sua pagina sono critiche e insulti“. Anche il leader di Fratelli d’ Italia Giorgia Meloni in una diretta Facebook da Montecitorio attacca frontalmente il premier .

.

La Meloni attacca frontalmente il premier Conte, e sollecita un intervento del presidente Mattarella. “Il problema dello stato di diritto è in Italia – dice la leader di Fratelli d’ Italia – altro che Ungheria e Polonia”, accusando anche lei il presidente del Consiglio di sceneggiate televisive e fuggendo dalle istituzioni rappresentative.

Proprio mentre il premier Giuseppe Conte illustrava in tv le nuove misure anti Covid in vista delle festività natalizie, il centrodestra protesta duramente in Aula della camera, accusando il presidente del Consiglio di aver instaurato una “dittatura”. Quindi, i deputati delle opposizioni intonano il coro “libertà, libertà” esponendo dei cartelli. Il presidente di turno Fabio Rampelli ha dovuto sospendere la seduta.

Prima della sospensione, è l’intervento del capogruppo della Lega, Riccardo Molinari a surriscaldare il clima, attaccando: “Avevamo chiesto, dopo che il premier aveva annunciato su Facebook la diretta tv sul nuovo Dpcm, che venisse a parlare alla Camera visto che l’Aula è convocata, noi stiamo lavorando. Ma evidentemente il premier ha preferito un’altra strada invece che ascoltare la richiesta di una parte del Parlamento, scavalcando le istituzioni democratiche, ricorrendo a una prassi che si usa nei regimi autoritari, come nella dittatura di Pinochet, nel Venezuela di Maduro, ha preferito parlare direttamente al popolo come un caudillo qualsiasi, ma in nome del Covid non si può fare carta straccia della democrazia. Chiedo ai colleghi del Pd, figli di una cultura che ha contribuito a scrivere la Costituzione, alzate la testa, fate qualcosa, non state zitti perchè lo sapete anche voi che questo è troppo, che si sta facendo straccio della Costituzione: uomini di sinistra fate qualcosa, fermateli per favore“, ha praticamente urlato Molinari tra gli applausi del centrodestra e i cori “libertà, libertà“.

Molto duro contro governo e premier anche l’intervento del capogruppo di FdI Francesco Lollobrigida che prende la parola dopo la sospensione della seduta per le proteste. L’esponente di FdI chiede che i lavori non proseguano mentre sta ancora parlando Conte in conferenza stampa. Interviene anche Giorgio Mulè di Forza Italia: “Sono state sospese, questa notte, con il favore delle tenebre, libertà costituzionali fondamentali“, dice riferendosi al decreto varato dal governo sulle limitazioni agli spostamenti. “Questa è diventata la Camera oscura della democrazia, dove diritti fondamentali vengono calpestati”. Parole che suscitano gli applausi del centrodestra, che continua a protestare, e la seduta dell’Aula della Camera è stata nuovamente sospesa .

Giuseppe Conte parla di “risultati significativi”: “Le misure stanno funzionando”, dice. Peccato per lui che lo affermi proprio nel giorno in cui sono morte quasi 1000 persone e dopo che l’Oms ha certificato che l’Italia è il quarto Paese a mondo per numero di contagi. Peggio di USA e Brasile. Una retorica quella del premier tanto falsa quanto insopportabile, accompagnata da una inspiegabile assurda rigidità, se non con i sensi colpa per le sottovalutazioni dei mesi passati. Impedire ai figli di trascorrere il Natale con gli anziani genitori che vivono in un Comune diverso dal loro appare a dir poco eccessivo. Ma tanto il premier lo passerà con la congiunta…Olivia Paladino, mentre la moglie ed il figlio possono tranquillamente aspettarlo inutilmente a casa loro !