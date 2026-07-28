Condannato Fabrizio Corona per un auto a noleggio abbandonato in autostrada e fatture insolute

La Jeep Wrangler era stata recuperata a dicembre 2023 da un carro attrezzi ed aveva riportato danni. Inoltre pendevano fatture insolute da circa un anno per noleggio di una Range Rover Sport SVR

La vicenda ha origine dall’abbandono di una Jeep Wrangler in autostrada avvenuta nel dicembre 2023 e da una serie di fatture rimaste insolute per circa un anno, relative anche al noleggio di una Range Rover Sport SVR. Il Tribunale di Milano ha respinto l’opposizione presentata da Atena Srl, società controllata quasi totalmente (al 99%) dalla madre di Fabrizio Corona, condannata al pagamento di 15 mila euro di penale e 2.500 euro di spese legali nei confronti di una società di autonoleggio.

La difesa di Corona si era difesa sostenendo che il credito vantato dall’autonoleggio dovesse essere compensato con un risarcimento per i presunti malfunzionamenti dei veicoli. Ma non solo, infatti la società sosteneva che i presunti guasti avessero impedito a Corona di partecipare a due serate retribuite in locali notturni. Dagli atti invece Alle testimonianze dei periti, si è aggiunta quella del proprietario del locale dove Corona era stato chiamato come ospite. L’imprenditore ha confermato che Fabrizio Corona era presente e che quindi la serata si era svolta regolarmente. Ed anche l’autista di Corona ha ammesso che quella sera il suo datore di lavoto aveva partecipato lo stesso alla serata E quindi gli avvocati della difesa hanno affermato fatti e circostanze contrarie al vero.

La giudice Maria Burza del Tribunale di Milano non ha ritenuto fondate queste insussistenti argomentazioni difensive, evidenziando nella sentenza l’assenza di qualsiasi documentazione che attestasse una segnalazione del presunto guasto al motore della Range Rover,. Peraltro, la società di autonoleggio proprietaria del suv vantava già un credito di circa 32 mila euro per il superamento del limite chilometrico previsto dal contratto, che era stato successivamente ridotto del 75% su richiesta del cliente in considerazione dei rapporti commerciali intercorsi.