“Comunicatore a chi” un prezioso libro per capire meglio la comunicazione istituzionale

Un accoppiata perfetta quella composta da due giornalisti Silvia Grassi direttore dell’ ufficio stampa del Consiglio superiore della magistratura e Roberto Iadicicco, capo della Health Communication and Promotion del Gruppo ENI, per chi vuole intraprendere la professione di “comunicatore”, che si è sempre evoluta e mai estinta. Gli autori di questo libro “Comunicatore a chi” per Guida Editori, si chiedono cosa distingue i “comunicatori” fra di loro: se è vero che lo siamo un pò tutti, esiste ancora il discrimine fra chi fa comunicazione e chi fa informazione ?

Un’artista visionario come Andy Warhol già nel lontano 1968 aveva già profetizzato che a decretare il successo sono più i numeri che i contenuti sostenendo con lungimiranza che “Nel futuro ognuno sarà famoso per 15 muniti” filosofia che trova la sua continuazione nei numeri attuali: 110mila giornalisti, 21.000 tra comunicatori ed addetti stampa distribuiti ed all’opera in associazioni, imprese, enti pubblici. Senza dimenticare i social media manager e gli influencer che chiedono di essere riconosciuti e tutelati come comunicatori digitali.