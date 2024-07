Passata la pioggia al Nord, torna il caldo su tutta Italia

Nessun cambiamento per il Centro-Sud dove il caldo e la stabilità proseguiranno indisturbate. Nel weekend atteso un generale miglioramento del tempo anche al Nord salvo residui temporali sui rilievi. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una prossima settimana all’insegna del caldo e della stabilità a causa di una nuova spinta dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo. Nessun segnale di cambiamento almeno fino alla terza decade di luglio.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD: Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, con locali aperture sulla Romagna. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni.

AL CENTRO: Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Al pomeriggio nessuna variazione con qualche innocuo addensamento sulla Calabria. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime stabili o in calo.

Previsioni meteo per domenica

AL NORD: Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni settentrionali con cieli per lo piu’ sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali e notturne.

AL CENTRO: Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli per lo piu’ soleggiati su tutte le regioni. In serata e in nottata non sono previste variazioni di rilievo con cieli stellati su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con ampi spazi di sereno. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo su tutta la Penisola.