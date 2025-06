Comune di Taranto: ancora una volta il centrosinistra prevale sulla pochezza di un centrodestra imbarazzante

Il pericolo di consegnare Taranto nelle mani della cupola massafrese-leghista (sotto la regia dell’ ex deputato del PD Michele Pelillo) si è vanificato nell’aria. La minaccia di di rivedere in consiglio comunale gli esponenti dell’ amministrazione Melucci, a pochi mesi dalla competizione per le elezioni regionali, è svanita. Tutti a casa a cercarsi un lavoro. L’ex presidente del Consiglio comunale, Piero Bitetti rappresentante da Con, il movimento fondato dal governatore Michele Emiliano, ha conquista nel capoluogo ionico la poltrona di sindaco ottenendo il 54,7 per cento dei voti, contro il 44,5 del suo avversario, lasciando così immutate le percentuali del primo turno, nonostante l’ inutile accordo a tavolino fatto con Fratelli d’ Italia e Forza Italia.

L’affluenza definitiva degli elettori tarantini, chiamati a scegliere il nuovo sindaco tra Piero Bitetti (centrosinistra) e Francesco Tacente (centrodestra) si è attestato al 47,08%. Alle 15, l’orario di chiusura delle urne valide per il ballottaggio, i votanti erano meno della metà degli aventi diritto. Significativa la differenza di circa 13 punti percentuale rispetto al numero dei votanti che ha espresso le proprie preferenze ai cinque Referendum su cittadinanza e lavoro, svolti contestualmente alle elezioni comunali

Bitetti ha 51 anni, lavora come dirigente nell’azienda di famiglia ed ha alle spalle già una consolidata esperienza politica in Comune e in Provincia. Ha fatto l’assessore comunale, il consigliere delegato in provincia, il consigliere comunale e fino allo scorso 7 novembre è stato presidente del consiglio comunale. Nel 2017 si era già candidato sindaco con sette liste civiche collocabili nell’area del centrosinistra, ma aveva ottenuto solo l’8,19 per cento dei voti.





Schlein: “Oggi la destra ha perso anche a Taranto”

“Quando più gente di quella che ti ha votato ti chiede di cambiare una legge dovresti riflettere invece che deriderla. E oggi la destra ha perso, dopo Genova, Assisi e Ravenna, anche a Taranto”. ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein.

Emiliano: “Il miracolo di Bitetti”

“Questa è una vittoria leggendaria”, ha detto il presidente della Regione Michele Emiliano arrivando nel comitato elettorale in via di Palma, dove sono radunati tutti i sostenitori di Bitetti prima ancora che lui arrivi. “Perché il centrosinistra s’impernacchia sempre sulla linea del traguardo. E invece riuscire a vincere a Taranto dopo due conclusioni anticipate della legislatura non era affatto facile. Soltanto l’umanità profondissima di Piero è riuscita in questo miracolo”. “Io le elezioni le ho sempre vinte e ho sempre avuto paura di perderle, questo è il segreto”. ha continuato scherzando il presidente della Regione Michele Emiliano, giunto a Taranto per le ultime battute del ballottaggio che ha ormai imboccato la strada della vittoria del centrosinistra di Bitetti “Io le elezioni le ho sempre vinte e ho sempre avuto paura di perderle, questo è il segreto”. ed ha aggiunto “Piero ha avuto il pregio di resistere in momenti difficilissimi perché quando si è dovuto decidere se rimanere con Melucci o no è stata una scelta difficile, non era così semplice come poteva apparire dall’esterno. Abbiamo tenuto il punto, abbiamo preso una decisione e qui i tarantini hanno capito che eravamo in grado di sacrificare i ruoli pur di rispettare gli impegni che avevamo preso” .



Decaro: “Bitetti saprà curare le tante ferite di Taranto”

“Da domani lo attende un duro lavoro. Non sarà semplice. Questa città ha tanti problemi, tante ferite da curare e lui lo saprà fare, dovrà dare a questa città stabilità e serenità, ragionando con tutti, anche perché lui da oggi non è più il candidato sindaco di una parte, è il sindaco di tutti, soprattutto di chi non l’ha votato” ha detto l’europarlamentare del Pd, Antonio Decaro, tornato a Taranto per festeggiare l’elezione del neo-eletto sindaco del centrosinistra Piero Bitetti. “Come gli ho detto l’altro giorno, dovrà attraversare la città, ascoltarla, ascoltare i cittadini e costruire il futuro di questa città con i tarantini, senza influenze da Roma, Bari e Bruxelles. Se avrà bisogno saranno tutti a disposizione, ma il futuro di Taranto lo costruiscono i tarantini insieme al loro sindaco”.

Palmisano: “La buona politica, può ancora parlare ai cittadini e conquistarne la fiducia”

Per il presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano, vicesegretario regionale Pd , “la vittoria di Bitetti è una bella notizia per Taranto e per l’intera provincia. È il segno che la buona politica, quella fatta di visione, serietà e spirito di servizio, può ancora parlare ai cittadini e conquistarne la fiducia”.

