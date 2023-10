Commissariato l’ Ordine degli Avvocati di Taranto, sciolto dal ministro di Giustizia Nordio

E’ stato protocollato questa mattina il nuovo per scioglimento dell’ Ordine degli Avvocati di Taranto, disposto dal Ministro di Giustizia sen. Carlo Nordio previo parere del CNF, e pervenuto via Pec negli uffici del COA di Taranto durante il fine settimana, il cui commissariamento è stato affidato nuovamente all’ Avv. Francesco Logrieco già presidente del COA di Trani (BAT) ed ex componente del Consiglio Nazionale Forense.

Resta da chiedersi se nuovamente la “cordata” facente capo all’ avv. Cigliola vorrà nuovamente coprire di ridicolo e vergogna istituzionale tutta l’avvocatura jonica con un nuovo ricorso al Tar che questa volta non potrebbe essere mai deciso da un collegio (come quello precedente) partecipato dal giudice amministrativo leccese dr. Enrico D’ Arpe, con cui Cigliola ha recentemente “banchettato” cenando allo stesso tavolo in una festa organizzata in provincia di Taranto, a cui era presente guarda caso anche l’ avv. Altamura. Un semplice caso fortuito, una mera coincidenza o altro ?