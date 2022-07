Cinque film italiani in gara alla Mostra del Cinema di Venezia

“Si dice che i festival sono finestre aperte sul mondo è forse questa è un’immagine abusata, ma e’ vero che da questa finestra assistiamo a cose che non ci piacciono”. Così Alberto Barbera direttore artistico della Mostra del Cinema di Venezia ha aperto la conferenza stampa di presentazione della 79esima edizione, quella che coincide con i 90 anni dalla prima edizione: “Non avremmo mai pensato di doverci confrontare con la guerra di aggressione in Ucraina, con le democrazie minacciate dall’ imperialismo di Putin, con i tre cineasti iraniani dissidenti Jafar Panahi (è in concorso in questa edizione con ‘Khers nist’) Mohammad Rasoulof e Mostafa Al Ahmad arrestati in Iran e con la condanna della giovane produttrice turca Cigdem Mater”, ha continuato, chiarendo quindi che a breve la Biennale annuncerà le sue iniziative in difesa del popolo ucraino.

Sono ventitre i film del concorso principale di Venezia 79 (in programma dal 31 agosto al 10 settembre) che saranno giudicati dalla giuria presieduta da Julianne Moore, fra i quali l’atteso film su Marylin Monroe di Andrew Dominik (‘Blonde‘, con Ana De Armas nei panni della protagonista) il terzo film di Romeain Gavras, figlio di Costa Gavras (‘Athina‘) e, tra gli altri, quello del regista iraniano Jafar Panahi condannato dal regime (‘Khers Nist’ definito in conferenza stampa da Alberto Barbera “il più bello di quelli che ha girato in clandestinita‘”).