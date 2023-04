Chi può richiedere e come il bonus trasporti

Sarà attiva dalle 8 di lunedì la piattaforma digitale per accedere al beneficio fino a 60 euro valido per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia. Possono richiederlo studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo individuale nel 2022 non superiore a 20mila euro.

Come richiedere il bonus

La domanda potrà essere inviata accedendo su bonustrasporti.lavoro.gov.it con Spid o Carta di Identità Elettronica. Cento i milioni di euro a disposizione, a valere sul Fondo istituito al ministero del Lavoro. “Abbiamo mantenuto la promessa di accogliere le domande immediatamente dopo il nulla osta della Corte dei Conti – commenta il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone – per garantire il sostegno del Governo a chi ha più avvertito il peso della crisi a causa di redditi limitati e utilizza il trasporto pubblico per i propri spostamenti”.

Il buono è riconosciuto alle persone fisiche che, nell’anno 2022 , hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Si può chiedere per se stessi o per i figli minorenni a carico. I figli maggiorenni, anche se fiscalmente a carico, devono provvedere autonomamente alla richiesta del buono. Ciascun beneficiario potrà chiedere un bonus al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse.

A quanto ammonta il bonus trasporti

L’agevolazione è valida per l’acquisto di un abbonamento annuale , mensile o relativo a più mensilità, ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale, interregionale o di trasporto ferroviario nazionale, a esclusione, dei servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino. Il buono sarà nominativo e utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento annuale o mensile durante il mese in corso.