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18 Luglio 2026 23:54
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18 Luglio 2026 23:54

ChatGpt torna disponibile in Europa: ecco come usarlo su WhatsApp

  • Internet, Media, Rubriche, Tecnologia
OpenAI torna a disposizione di tutti gli utenti dell’Uinione Europea dopo uno stop forzato, : l’attivazione dovrà avvenire dopo aver salvato un numero in rubrica, vi spieghiamo in in che modo

Torna l’intelligenza artificiale con Open AI su WhatsApp dopo lo stop di 6 mesi che era stato imposto lo scorso 15 gennaio per alcune modifiche delle regole utilizzate all’interno dell’app di Meta, . Gli utenti non dovranno più rivolgersi necessariamente ad applicazioni esterne ma tutto sarà concentrato nella stessa area dove, quotidianamente, si scambiano chat, foto, video e quant’altro con gli amici.

Già in queste ore la funzione è stata ripristinata, nell’Ue e di conseguenza anche in Italia. Era stata la Commissione Europea a imporre a Meta di ripristinare Open AI che era stata bloccata perché la multinazionale di cui è proprietario Mark Zuckerberg aveva aggiornato le regole di “WhatsApp Business Solution”, escludendo il chatbot concorrente dall’app. Questa decisione ha acceso l’interesse delle autorità competenti tra cui l’Antitrust dell’Ue e italiana imponendo a Meta che fossero ripristinati gli accessi anche alle chat di intelligenza artificiali “rivali”, ovvero di altre aziende.

Ecco come si attiva

Gli utenti avranno notato che, rispetto al passato, di fatto non si vede quel cerchietto che appariva automaticamente all’interno di WhatsApp (ovvero Open AI). Adesso c’è una procedura ad hoc per poterlo rendere disponibile non necessariamente a tutti ma soltanto a coloro i quali hanno necessità di utilizzarlo. Per attivare Open Ai su WhatsApp è necessario salvare tra i propri contatti della rubrica il seguente numero: +1 (800) 242-8478, che OpenAI identifica anche pure come 1-800-CHATGPT. Una volta eseguita questa operazione, si dovrà semplicemente aprire WhatsApp, cercare il contatto salvato tra tutti quelli presenti in rubrica e inviare un messaggio come se si trattasse di una normale conversazione con qualcuno.

Il plauso di Open AI

“L’intelligenza artificiale è più utile quando le persone possono accedervi dove vogliono e quando vogliono. Riportare ChatGpt su WhatsApp in Europa e in Svizzera significa offrire accesso e possibilità di scelta, dando alle persone la libertà di utilizzare gli strumenti che meglio rispondono alle loro esigenze”, ha dichiarato Emmanuel Marill, vicepresidente e Managing Director EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa) di OpenAI.




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