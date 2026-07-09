Caldo africano, picco in arrivo: temperature fino a 45 gradi

A preoccupare, però, non sono più le singole roventi fiammate, ma il regime “normale”, che prevede giornate con una media tra i 34 e i 35 gradi. Il caldo resterà ormai anomalo anche in assenza di una vera e propria ondata di calore

L’Italia è ufficialmente tornata nella morsa dell’anticiclone africano . La nuova terza ondata è pronta a mettere in ginocchio l’intera penisola, con nuovi picchi record e temperature estreme diffuse su tutto il territorio. A preoccupare, però, non sono più le singole roventi fiammate, ma il regime “normale”, che prevede giornate con una media tra i 34 e i 35 gradi. Il caldo resterà ormai anomalo anche in assenza di una vera e propria ondata di calore. Rispetto alle medie registrate trenta o quarant’anni fa — quando le massime non andavano mai oltre i 30-32 gradi —, l’asticella si è alzata sensibilmente.

La terza ondata è ufficialmente iniziata e attanaglierà tutto il Paese per più di una settimana . Nessuna tregua è prevista, infatti, prima del 20 luglio. Nei primi giorni, però, a essere meno fortunata non sarà l’Italia, quanto il resto d’Europa. La Francia rappresenterà il vero centro di calore dell’intero continente, con temperature che rasenteranno (e supereranno) i 40 gradi. Una somma di valori che contribuiranno a rendere l’estate transalpina, la più calda mai registrata.

Nel weekend avrà inizio la fiammata africana e la situazione precipiterà totalmente , soprattutto all’inizio della prossima settimana. Colpitissima la Sardegna, dove tra domenica e lunedì sono previsti picchi con temperature record che oscilleranno tra i 43 e i 45 gradi. E per tutto il resto della penisola sarà massima l’allerta a causa dell’asfissiante afa. Restano valide tutte le diverse indicazioni per ovviare il più possibile al grande caldo ed evitare colpi di calore e malori. L’umidità, come già successo, giocherà un ruolo cruciale.

Tra mercoledì 15 e giovedì 16 è prevista un’impercettibile “tregua”. Ma solo per un attimo. Perché, con l’avvento del fine settimana, tornerà il caldo torrido. Bollino rosso su tutto il Paese per venerdì 17 luglio, individuato come fulcro centrale dell’intera ondata. E se nelle settimane precedenti era stato soprattutto il Centro-Nord a soffrire per il caldo, anche il Sud verrà intrappolato nella fornace anticiclonica.



Per la tanto attesa tregua bisognerà aspettare, e non poco. Dopo il 20 luglio, infatti, una discesa di correnti d’aria fredda provenienti dalla Svezia potrebbe portare un po’ di sollievo. La proiezione a lunghissima scadenza è, però, ancora del tutto incerta. La corrente d’aria fresca potrebbe scivolare troppo a nord o a est, lasciando l’Italia intrappolata nella morsa del caldo. Nel dettaglio, quindi, per la giornata di giovedì sono attesi caldo e sole al Nord, come al Centro, fatta eccezione per qualche possibile scroscio sui rilievi. Al Sud situazione stabile, con qualche probabilità di temporale. Per venerdì quadro praticamente identico, con il rischio di fenomeni atmosferici atipici su tutte le zone montuose. Sabato inizierà drasticamente a salire la temperatura su tutta la penisola, con le massime che si verificheranno tra domenica e lunedì.

La mappa del caldo in Italia dal 9 al 11 luglio

Per quanto riguarda la Zona Rossa, l’epicentro assoluto del caldo resta la città di Firenze. Il capoluogo toscano rimarrà in codice rosso per tutte e tre le giornate di giovedì, venerdì e sabato, con temperature percepite fino a 36°C, minime notturne opprimenti comprese tra i 24 e i 25°C e massime reali fino a 34°C. A fargli compagnia a partire da venerdì 10 luglio ci sarà anche Perugia, che manterrà il livello massimo di allerta anche nella giornata di sabato 11 luglio.

Nella Zona Arancione, associata al livello due di rischio per i soggetti fragili e gli anziani, la situazione si presenterà più dinamica. Nella giornata di giovedì 9 luglio si troveranno in questa fascia Torino, Pescara e la stessa Perugia, prima del suo passaggio in rosso. Venerdì i bollini arancioni si azzereranno temporaneamente in tutta la penisola, per poi ricomparire nella giornata di sabato interessando esclusivamente la città di Campobasso.

La Zona Gialla, legata allo stato di pre-allerta per le ondate di calore, farà da padrona lungo quasi tutto lo stivale per gran parte della settimana. I bollini gialli saranno ben 18 nella giornata di giovedì, saliranno a 19 nella giornata di venerdì e scenderanno a 16 in quella di sabato, a testimonianza di un anticiclone diffuso che mantiene gran parte d’Italia in una condizione di attesa e monitoraggio termico.