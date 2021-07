CALCIO. ECCO IL CALENDARIO 2021/2022 DEL CAMPIONATO DI SERIE A IN PDF

di REDAZIONE SPORT

Ecco la nuova Serie A. Una “rivoluzione” quella dei gironi asimmetrici, che prende spunto dagli altri campionati europei. Il fischio d’inizio avverrà nel weekend del 22 agosto con il debutto dell’Inter a San Siro contro il Genoa e il ritorno di Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Lazio, a Empoli dove ha iniziato a costruire la sua carriera di allenatore. Il Milan parte in leggera salita perché dopo l’esordio contro la Sampdoria subito alla terza giornata avrà di fronte la Lazio e alla quarta la Juve. La ‘Signora‘ debutta fuori casa con l’Udinese, poi troverà l’Empoli ma già alla terza avrà di fronte il Napoli di Spalletti.