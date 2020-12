Buon Natale ai nostri lettori

di ANTONELLO DE GENNARO

Cari amici e lettori, in queste ore ore i nostri i telefonini sono pieni di di sms, di messaggi su Whatsapp, Telegram e Messanger, le nostre mail intasate da auguri impersonali, commerciali ed aziendali, cartoline elettroniche ecc. Tutti scatenati a copiare e riciclare i vari messaggi augurali di buon Natale.

Io e tutti i miei amici e collaboratori di questo giornale pensiamo che il miglior augurio di buon Natale vada rivolto in questo momento da tutti noi alle persone colpite dal Covid, al personale medico-sanitari impegnato negli ospedali mettendo a rischio la propria vita. Ma anche a tutti coloro che soffrono, a chi ha perso il proprio lavoro, alle persone disabili, alle persone anziane e sole, alle persone bisognose anche di un solo sorriso.

Un augurio e doveroso pensiero va rivolto a tutte le forze dell’ordine, ai militari, a tutti coloro al lavoro che si stanno impegnando in queste ore per garantire la nostra tutela e la necessaria legalità

E’ inutile quindi sprecare parole, fare i soliti discorsi natalizi. E’ invece il momento di riunirci con le nostre famiglie, con le persone a noi care e di vivere profondamente insieme a loro il santo Natale , auspicando che questa volta Babbo Natale ci porti sopratutto la salute e consenta a noi tutti di ritornare a vivere in maniera serena e spensierata

A tutti loro ed a voi, ed a tutte le rispettive famiglie, cari amici rivolgo i miei più sinceri auguri di buon Natale insieme ai colleghi e collaboratori del CORRIERE DEL GIORNO.

P.S. il nostro giornale si prende una piccola pausa natalizia. Riprenderemo gli aggiornamenti dal prossimo 26 dicembre