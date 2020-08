Bonus pubblicità: da domani è possibile richiedere il credito d’imposta al 50%

Al via da domani martedì 1° settembre la procedura per presentare le domande per il Bonus pubblicità. Noi di Media Company Group abbiamo deciso di affiancare ulteriormente le aziende e di rilanciare con ulteriori sconti che possono portare il vantaggio complessivo fino ad uno sconto totale del 65%, cin un’offerta allettante ed irrinunciabile.

L’ Agenzia delle Entrate nella pagina dedicata al servizio ricorda che dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Bonus pubblicità per l’anno 2020

Il decreto legge “Rilancio” è intervenuto sull’impostazione di base ed ha previsto, per il solo anno 2020, che il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, sempre nel rispetto dei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis“. Il credito d’imposta al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, è concesso quindi nei limiti massimi degli stanziamenti annualmente previsti e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Quindi per gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2020, è venuto meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.Beneficio questo che è stato esteso anche agli investimenti sulle emittenti televisive nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

E’ stata prevista una nuova finestra temporale nell’ambito di questa innovazione, per l’invio delle comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta, dal 1° al 30 settembre 2020,. mentre restano comunque valide le comunicazioni presentate nel mese di marzo 2020.

Il Governo con il decreto legge di Agosto, ha ampliato le risorse sul tavolo iniziamente fissate a 60 milioni dal dl Rilancio, portandole a 85 milioni di cui 50 milioni per gli investimenti sui giornali quotidiani e periodici, anche online e 35 per quelli sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.



Come fruire del credito

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:

la “ Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” , prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato

, prevista dall’articolo 5, comma 1, del D.P.C.M. n. 90 del 2018, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” per dichiarare, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 90 del 2018 e, per l’anno 2020, di cui all’articolo di cui all’articolo 57-bis, comma 1-ter, del D.L. n. 50 del 2017.

L’ammontare del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stabilito con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria (articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. n. 90 del 2018), pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Come presentare la comunicazione

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati sono presentate al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322 del 1998.

E’ molto probabile che la stessa agevolazione o agevolazioni simili siano prorogate anche per tutto l’anno 2021.

Noi di Media Company Group abbiamo deciso di affiancare ulteriormente le aziende e di rilanciare con ulteriori sconti che possono portare il vantaggio complessivo fino ad uno sconto totale del 65%, cin un’offerta allettante ed irrinunciabile.

Lo sconto applicato agli investitori pubblicitari del CORRIERE DEL GIORNO sarà proporzionale al pacchetto scelto mentre per usufruire del Credito di Imposta fissato nel Decreto Rilancio per il quale basterà presentare domanda attraverso le modalità indicate – considerando l’intero importo investito nel 2020 – tra l’1 ed il 30 settembre 2020.

Un’occasione unica per integrare e rafforzare la presenza sulle nostre pagine online per le aziende già nostre inserzioniste ed un motivo in più per accedere ai nostri lettori per coloro che ancora non fanno parte della nostra grande famiglia online!

Per richieste di contatto o preventivi potete contattare il nostro ufficio Marketing, scrivendo a : redazione@cordelgiorno.it