Benedetta Pilato vince l’ oro mondiale nei 100 rana

E’ il trionfo di Benny Pilato, 17 anni, che vince nei 100 rana dopo aver virato quarta ai 50, una meraviglia dopo l’altra. Un vero capolavoro. Un’impresa quella giovane nuotatrice tarantina nella specialità olimpica dopo il record mondiale nei 50 in questa piscina. Benny ha battuto la tedesca Anna Elendt di 5 centesimi e l’olimpionica inglese, Ruta Meylutite da 1’06″02, sotto il podio la regina di Rio Lilly King, l’americana che ha sempre stimato la diciassettenne tarantina per il coraggio con cui affronta le gare. Nella scorsa edizione, che si era tenuta nel 2019 in Corea del Sud, la Pilato era arrivata seconda nei 50 metri rana.

.

La nuotatrice tarantina, che non ha ancora compiuto 18 anni, ha disputato una finale perfetta vinta in 1’05″93. Un tempo entusiasmante. L’ha preparato riuscendo a nuotare in maniera per lei quasi innaturale. Nei primi 50 metri di vasca si è frenata, proprio lei che ha una prima vasca esplosiva ed ha il record mondiale della brevissima distanza, e questa volta è uscita alla distanza. Negli ultimi venti metri è riuscita a superare la lituana Ruta Meilutyte (terza in 1’06″02) e a lasciare dietro di sé la tedesca Anna Elendt (seconda in 1’05″98).

La Pilato alle ultime Olimpiadi era stata protagonista in negativo . Come accade spesso nello sport, era caduta nel dimenticatoio, indicata come fuoco fatuo, qualcuno l’ha ritenuta una ragazza immatura forse sopravvalutata. Valutazioni e considerazioni vergognose che Italia ben conosciamo. In realtà la 17enne ha dimostrato oggi di essere una campionessa, superando il momento difficile ed a questo campionato Mondiale in vasca ha tirato fuori una grande prova anche di maturità, dimostrando di saper gestire le proprie energie e saper portare avanti una strategia di gara. “Era la mia prima finale mondiale nei 100 rana e già ero contenta di averla raggiunta. Aver vinto è davvero sorprendente” aggiungendo “Prima della gara piangevo di gioia per Ceccon, che mi ha fatto rivivere le sensazioni provate quando ho stabilito il record mondiale e adesso eccomi qua con l’oro al collo . Sono stracontenta e soddisfatta del mio lavoro e del mio percorso. Sto crescendo anche se resto sempre la più piccola della squadra, quindi me la godo. Siamo una nazionale fortissima. Siamo uniti, vinciamo, sembra venire tutto facile».Così Benedetta Pilato, ha commentato la sua medaglia d’ oro conquistata nei 100 stile rana ai Mondiali di nuoto a Budapest.

Una medaglia oro conquistata a soli 17 anni che è la conferma di un nuovo passo in avanti nella sua maturazione atletica e personale, un passaggio importante e fondamentale per diventare la migliore ai Giochi di Parigi. Un vero spettacolo. Un favola di sport. Il suo allenatore Vito D’Onghia con il quale la simbiosi di Benedetta è totale resta sempre a casa a soffrire e gioire . La carriera di questa figlia del Sud che conquista il mondo è sicuramente la più bella delle favole di uno sport il cui podio e sempre più colorato di azzurro.

Il sindaco di Taranto Melucci: “Benedetta è l’emblema della nostra comunità“