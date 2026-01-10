Basket. continua la farsa a Trapani: la partita contro Trento con quattro ragazzini in campo dura quattro minuti

Ennesimo capitolo della vicenda Trapani Shark. L'anticipo della 15^ giornata tra la squadra siciliana e Trento è stato sospeso nel primo quarto dopo poco più di 4 minuti e con il punteggio di 26-11 per gli ospiti. I padroni di casa erano rimasti in campo con un solo giocatore. Il caso lunedì sarà affrontato da Lega e Federazione

Trapani-Trento si trasforma in un’altra farsa dopo quanto accaduto in Champions : dopo pochi secondi i tre senior lasciano il campo e restano solo quattro ragazzi delle giovanili. Tra penalizzazioni, blocco dei tesseramenti e sanzioni economiche, la crisi del club siciliano appare ormai senza via d’uscita. Trapani Shark contro Aquila Basket Trento si è trasformata nell’ennesimo capitolo di una stagione vergognosa ai limiti dell’assurdo.

È durata quattro minuti e undici secondi la partita di campionato di Trapani, l’ultima di andata, contro la Dolomiti Energia Trento, chiusa dagli arbitri sul punteggio di 11-26 quando i siciliani erano rimasti con un solo giocatori in campo. Si erano presentati in sette, di cui soli tre professionisti – Rossato, Pugliatti e Sanogo – e quattro ragazzi delle giovanili: due già impiegati in questi giorni, Patti e Martinelli, e altri due esordienti, Giacalone e Alberti, tre 18enni e un 16enne.

La partita, di fatto, non è mai inizia davvero. Dopo il primo canestro segnato da Trento, Sanogo e Pugliatti chiedono immediatamente il cambio e rientrano negli spogliatoi. Poco dopo li segue anche Rossato, che segnala un malessere fisico e comunica agli arbitri di non poter entrare in campo. Sul parquet restano così soltanto i quattro ragazzi delle giovanili, lasciati soli ad affrontare una squadra di Serie A.

La Dolomiti Energia Trento,, arrivata in Sicilia nonostante il contesto surreale , sceglie di non infierire, abbassando drasticamente i ritmi. Trapani, come già visto in Europa, ricorre al fallo sistematico fino a ridurre ulteriormente il numero dei giocatori disponibili. Gli unici punti dei granata arrivano da due triple di Patti e Martinelli, prima che la gara venga dichiarata impossibile da proseguire. Dopo poco più di cinque minuti effettivi, il punteggio si ferma sul 26-11 per Trento. Tutto questo si è svolto in mezzo al coro “fuori fuori” del pubblico presente al PalaShark.

Penalizzazioni, rinunce e rischio esclusione

La farsa sportiva è il riflesso di una situazione societaria ormai fuori controllo. Trapani paga 10 punti di penalizzazione in classifica, frutto di quattro distinti provvedimenti della giustizia sportiva, oltre a pesanti sanzioni economiche. La rinuncia alla trasferta contro la Virtus Bologna è già costata lo 0-20 a tavolino e un’ammenda da 50mila euro. Il regolamento è chiaro: una seconda rinuncia avrebbe comportato l’esclusione automatica dal campionato. È anche per questo che il club è stato costretto a presentarsi in campo contro Trento, pur in condizioni evidentemente insostenibili.

Il precedente europeo e il blocco dei tesseramenti

Solo pochi giorni prima, in Basketball Champions League, la Trapani Shark aveva già toccato il fondo . Contro l’Hapoel Holon la squadra aveva iniziato la gara con cinque giocatori, salvo poi restarne con uno solo tra infortuni e falli. La partita è durata meno di sette minuti ed è valsa l’eliminazione immediata dalla competizione. Alla base di tutto c’è il blocco dei tesseramenti, eredità di vecchi contenziosi e lodi esecutivi, che ha impedito al club di sostituire i giocatori partiti e persino di regolarizzare il nuovo allenatore dopo l’addio di Jasmin Repesa. Un immobilismo forzato ma anche causato dalla proprietà del Trapani in guerra contro istituzioni sportive, federali e politiche che ha reso inevitabile il tracollo.

Una crisi senza via d’uscita

Ogni partita rappresenta anche un salasso economico la società di Trapani: il regolamento prevede una multa di 50mila euro per ogni giocatore mancante rispetto ai dodici professionisti obbligatori. Contro Trento, con cinque elementi in meno, l’ammenda sale a 250mila euro.

I ragazzi delle giovanili, simbolo di una squadra che continua a scendere sul parquet più per obbligo che per reale possibilità di competere, sono abbandonati al loro destino sul parquet , venendo calorosamente applauditi dal pubblico. La farsa del patron Antonini prosegue, il campionato va avanti, ma per Trapani la sensazione è che il fondo sia ormai sempre più vicino.