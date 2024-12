Bari, Blitz al pranzo di Natale. La Polizia arresta Eugenio Palermiti jr, nipote dell’omonimo boss

Lo scorso settembre Eugenio Palermiti jr. a bordo di una moto guidata da un amico, avrebbe estratto una pistola nel quartiere San Paolo davanti alle persone sedute ai tavolini del bar di un benzinaio in viale Europa, e l’avrebbe "scarrellata platealmente, tentando di esplodere colpi d’arma da fuoco".

Eugenio Palermiti jr è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari accusato di aver fatto irruzione nella scuola della fidanzata minorenne e di averla aggredita. Il giovane Palermiti arrestato è il figlio di Giovanni condannato a 20 anni e detenuto in carcere per l’omicidio di Walter Rafaschieri , L’ordinanza di misura cautelare è stata disposta per il 20enne, nipote dell’omonimo boss del quartiere Japigia di Bari, braccio destro di Savinuccio Parisi, a seguito dei fatti che risalgono al 20 settembre del 2023, quando “non esitò a fare irruzione in un istituto scolastico, in pieno giorno e senza curarsi minimamente della presenza degli insegnanti e degli altri alunni, ostentando, così, la propria caratura criminale”. come hanno evidenziato gli inquirenti.

Dopo aver aggredìto verbalmente e fisicamente la ragazza, sottraendole l’apparecchio cellulare, Palermiti jr. si allontanò dalla scuola, ma venne raggiunto e fermato da un equipaggio della Polizia di Stato, al quale oppose resistenza, venendo quindi tratto in arresto, nella flagranza dei reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Il figlio di Giovanni Palermiti, avrebbe minacciato via social il figlio di un futuro collaboratore di giustizia , poi costretto a lasciare il quartiere Japigia.

Il ventenne Palermiti junior lo scorso settembre risultò coinvolto (come parte lesa) nella sparatoria non venendo colpito mortalmente per pochi centimetri, in una discoteca di Molfetta, dove rimase uccisa accidentalmente la 19enne Antonella Lopez . Michele Lavopa il 21enne finito in carcere per l’omicidio della ragazza , raccontò agli inquirenti di aver sparato per colpire proprio Palermiti a causa di alcuni screzi avuti con lui in passato, con il quale la Lopez aveva iniziato negli ultimi tempi una frequentazione. Palermiti rimase lievemente ferito nella sparatoria. Abiti griffati, macchine di lusso, e bottiglie di champagne Dom Pérignon in discoteca rappresentavano il modo di vivere sfarzoso e senza limiti di Palermiti che lui stesso mostra sul suo profilo social, dove compare spesso con la madre Anna Pascazio.