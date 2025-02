Aumentano le temperature di qualche grado. Alta pressione in arrivo

Gli ultimi giorni del mese di febbraio potrebbero essere caratterizzate da un ritorno del maltempo

Terza settimana di febbraio che inizia con una discesa di aria molto fredda che interessa i settori orientali del continente. Più ad ovest rimonta invece un campo di alta pressione che nel corso dei prossimi giorni prenderà sempre più forza e spazio. Italia che si troverà nel mezzo con condizioni meteo che saranno per lo più asciutto ma temperature che non si discosteranno di molto dalle medie del periodo. Da segnalare nel corso dei prossimi giorni solo locali piogge sulle regioni del Sud. Ultimi aggiornamenti mostrano tempo asciutto anche per l’ultimo weekend di febbraio con l’alta pressione questa volta a protezione diretta anche del Mediterraneo centrale.

Temperature probabilmente in aumento di qualche grado al di sopra delle medie. Maggiore incertezza per gli ultimi giorni del mese, e dell’inverno, che potrebbero anche vedere un ritorno del maltempo.

Previsioni per oggi

Al nord: condizioni di tempo asciutto nel corso della giornata sulle regioni del Nord con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al centro: nuvolosità in transito alternate a schiarite al Centro sia al mattino che al pomeriggio ma con tempo asciutto per tutta la giornata. In serata e nottata nessuna variazione con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Al sud e sulle isole: nubi sparse e schiarite sulle regioni meridionali con tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo qualche isolata pioggia sulle zone interne della Calabria e della Sardegna. In serata e nottata nessuna variazione con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature minime stabili o in aumento, massime in calo al Centro-Nord e in lieve rialzo al Sud.

Previsioni per domani

Al nord: al mattino prevalenza di cieli soleggiati, con nubi basse lungo la Liguria. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle regioni di nord-ovest e sull’Emilia Romagna, ma senza fenomeni associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi basse in estensione.

Al centro: cieli sereni al mattino salvo qualche addensamento basso sulle coste della Toscana. Al pomeriggio velature in transito su tutti i settori. In serata ancora tempo stabile ma con cieli coperti ovunque.