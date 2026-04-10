MENU
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
11 Aprile 2026 12:40
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
11 Aprile 2026 12:40

Artemis 2 rientra: gli astronauti indossano le tute arancioni “di sopravvivenza”

  • Cronache, Estero
La navicella Orion è pronta a rientrare nell'atmosfera terrestre. Il suo ammaraggio è previsto al largo delle coste di San Diego in Calfornia

Dopo aver lasciato la Terra il 2 aprile e aver compiuto un viaggio storico attorno alla Luna, l’equipaggio di Artemis II si prepara alla fase più delicata dell’intera missione: il rientro nell’atmosfera terrestre. A bordo della capsula Orion, i membri dell’ equipaggio Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen dovranno affrontare condizioni estreme prima dell’ammaraggio previsto nel Pacifico, al largo della California.

La missione di rientro

Durante la missione, gli astronauti hanno raggiunto una distanza record di oltre 406 mila chilometri dalla Terra, superando il primato stabilito dall’Apollo 13, e hanno osservato il nostro pianeta sorgere dietro la Luna, un evento che non si verificava da decenni. Ora però la priorità è tornare a casa in sicurezza. Il rientro rappresenta una vera prova di resistenza per la capsula Orion. L’ingresso nell’atmosfera avverrà a velocità elevatissime, superiori ai 40 mila chilometri orari, generando temperature che possono arrivare fino a circa 2.800 gradi. In questa fase, la navicella sarà avvolta da plasma incandescente, causando anche un’interruzione temporanea delle comunicazioni con la Terra che durerà alcuni minuti.

Lo scudo termico

Elemento cruciale per la sopravvivenza dell’equipaggio è lo scudo termico, realizzato con un materiale chiamato Avcoat, progettato per consumarsi progressivamente dissipando il calore. Tuttavia, durante il test senza equipaggio di Artemis, erano emerse criticità legate a un’erosione irregolare del rivestimento, dovuta alla traiettoria di rientro. Per questa missione, la NASA ha modificato il profilo di volo, optando per un ingresso più diretto nell’atmosfera per ridurre lo stress termico prolungato.

L’ammaraggio nell’Oceano Pacifico

La manovra di rientro, comunque, resta complessa. Orion eseguirà una discesa controllata che prevede una prima interazione con gli strati atmosferici, seguita da una fase finale più decisa verso l’oceano. Superata la parte più critica, entrerà in funzione il sistema di paracadute: prima quelli frenanti, poi i principali, che rallenteranno la capsula fino a una velocità compatibile con l’ammaraggioUna volta toccata l’acqua, squadre specializzate della Marina USA procederanno al recupero dell’equipaggio e della capsula, con operazioni studiate per garantire la massima sicurezza in tempi rapidi.

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

Tutti gli articoli
TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Diventa anche tu nostro socio

Articoli Correlati

Nicole Minetti graziata dal presidente Mattarella per motivi umanitari
11 Aprile, 2026
Omicidio Cerciello, Cassazione: "Definitiva la condanna di Hjorth a 10 anni e 11 mesi"
11 Aprile, 2026
CDP utile netto record di 3,4 miliardi e 32 miliardi di patrimonio
11 Aprile, 2026
Festa della Polizia, Piantedosi: "La minaccia eversiva è reale"
11 Aprile, 2026
Stefano Gabbana lascia la presidenza di Dolce & Gabbana
09 Aprile, 2026
Ecco le nomine del Ministero dell’Economia per Enel, Enav, Eni e Leonardo
09 Aprile, 2026
Cerca
Archivi
Nicole Minetti graziata dal presidente Mattarella per motivi umanitari
11 Aprile, 2026
Omicidio Cerciello, Cassazione: "Definitiva la condanna di Hjorth a 10 anni e 11 mesi"
11 Aprile, 2026
CDP utile netto record di 3,4 miliardi e 32 miliardi di patrimonio
11 Aprile, 2026
Festa della Polizia, Piantedosi: "La minaccia eversiva è reale"
11 Aprile, 2026
Artemis 2 rientra: gli astronauti indossano le tute arancioni "di sopravvivenza"
10 Aprile, 2026

Cerca nel sito