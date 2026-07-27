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28 Luglio 2026 01:38
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Arriva su WhatsApp la gestione contemporanea di due profili

  • Internet, Rubriche, Tecnologia, Telefonia
Addio al doppio telefono. La svolta dell'app di messaggistica di Meta rivoluziona la comunicazione quotidiana

Fino a oggi, la configurazione standard imponeva un vincolo rigido che legava a ciascun telefono un solo profilo . Questa limitazione obbligava chi possedeva un numero personale e uno professionale a scendere a compromessi, spesso costretto ad avere con sé due telefoni diversi per evitare confusione o perdite di tempo. La gestione quotidiana delle comunicazioni digitali compie quindi un passo in avanti decisivo con una delle novità più attese dalla community globale.

L’applicazione di messaggistica istantanea di Meta ha finalmente introdotto la possibilità di configurare e utilizzare due differenti account sullo stesso smartphone, ponendo fine alla necessità di disconnettersi continuamente o di ricorrere a stratagemmi complessi. Ciascun account mantiene le proprie preferenze senza mescolarsi. Le notifiche possono essere diverse, così come le impostazioni della privacy, le suonerie e le modalità di archiviazione delle chat. In questo modo è possibile tenere ben distinta la sfera personale da quella professionale, pur utilizzando un unico dispositivo.

Privacy e personalizzazione indipendenti

Un aspetto fondamentale del nuovo sistema riguarda la sicurezza e la personalizzazione dei dati. Meta ha strutturato la funzione affinché ogni profilo mantenga impostazioni del tutto indipendenti. Questo significa che le preferenze sulla privacy, le suonerie, le opzioni di archiviazione e la gestione delle notifiche possono essere configurate in modo completamente disgiunto per ciascun account, garantendo compartimenti stagni tra la sfera privata e quella professionale all’interno dello stesso dispositivo.

I requisiti per avere un secondo profilo Whatsapp

La nuova funzione nativa di multi-account risolve questo problema, permettendo di gestire in parallelo e sullo stesso schermo le conversazioni con i familiari e i contatti lavorativi, riducendo drasticamente il rischio di errori di distrazione. Per attivare il secondo profilo non sono necessarie applicazioni esterne o procedure laboriose, ma occorre rispettare requisiti hardware di base come la disponibilità di una seconda utenza attiva. È indispensabile disporre di un secondo numero di telefono associato a una seconda SIM fisica, a una eSIM o a uno smartphone compatibile con la tecnologia Dual SIM, oltre a possedere una versione aggiornata dell’applicazione rilasciata da Meta.

Come configurare il nuovo account

La configurazione richiede pochi passaggi intuitivi direttamente all’interno dell’app. Aprendo le impostazioni di WhatsApp e toccando il selettore posizionato accanto al proprio nome, compare l’opzione dedicata all’aggiunta di un nuovo account, che avvia la procedura guidata per la verifica tramite SMS. Basterà aprire le impostazioni di WhatsApp, cliccare sulla freccia accanto al tuo nome e cliccare su ‘Aggiungi account’. Potrai inoltre controllare le impostazioni sulla privacy e le notifiche su ciascun account.

Chi ha un dispositivo che si basa sul sistema Android, per aggiungere il secondo account dovrà aprire le impostazioni dell’applicazione WhatsApp, cliccare sul segno “più” accanto al proprio nome e selezionare «Aggiungi account». Su iOS invece la stessa impostazione si trova selezionando l’icona del proprio profilo, in basso a destra quando si apre l’app. Con l’aggiornamento diventa molto più veloce passare da un account all’altro su uno stesso telefono, senza necessità di disconnettere un profilo per passare all’altro. 

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Redazione CdG 1947

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