MENU
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
12 Ottobre 2025 21:54
Facebook Instagram Linkedin Youtube Twitter Search
12 Ottobre 2025 21:54

Arriva il vortice Mediterraneo. Le previsioni : dal caldo anomalo ad eventi meteo estremi

  • Meteo, Rubriche
Che tempo farà fino a martedì 14 ottobre, le previsioni degli esperti

Dal caldo anomalo e fuori stagione di oggi, agli eventi meteo estremi frutto di un vortice in arrivo verso le isole e atteso per la prossima settimana. L’Italia si prepara al ribaltone meteo passando ancora da un estremo all’altro, nuovo e chiaro segnale del cambiamento climatico in atto. Sono queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, domenica 12 ottobre, e per i giorni a venire.

Anomalia termica, poi il vortice

L’attuale configurazione atmosferica sull’Europa occidentale è dominata da un vasto campo di alta pressione, che si estende dalle Isole Britanniche fino all’Italia. Questo assetto sinottico garantisce condizioni di tempo stabile, soleggiato e caratterizzato da temperature sensibilmente superiori alla media climatologica stagionale.

Analizzando i dati medi relativi alla seconda decade di ottobre, si osserva un’anomalia termica positiva compresa tra +3 e +4°C rispetto ai valori attesi per il periodo. Tale scarto è indice di un’ottobrata particolarmente pronunciata, fenomeno tipico del Mediterraneo centrale in cui si verifica un ritorno di condizioni miti e asciutte durante l’autunno inoltrato.

Nel dettaglio, oltre al tanto sole nel corso di domenica le temperature raggiungeranno punte massime intorno ai 25°C in diverse città del Centro-Sud, tra cui Firenze, Roma e Napoli. Qualche grado in meno al Nord, ma anche qui i valori restano comunque ben al di sopra della norma stagionale, contribuendo a un quadro climatico complessivamente anomalo ma gradevole

  • ultimo aggiornamento
Immagine di Redazione CdG 1947

Redazione CdG 1947

Tutti gli articoli
TAGS

Sostieni ilcorrieredelgiorno.it: il tuo contributo è fondamentale

Il tuo sostegno ci aiuta a garantire la nostra informazione libera ed indipendente e ci consente di continuare a fornire un giornalismo online al servizio dei lettori, senza padroni e padrini. Il tuo contributo è fondamentale per la nostra libertà.

Grazie, Antonello de Gennaro

Diventa anche tu nostro socio

Articoli Correlati

America's Cup a Napoli: "Si parte a maggio 2027". Solo le Olimpiadi hanno impatto economico e occupazionale superiore
10 Ottobre, 2025
Gaza, in vigore il cessate il fuoco dopo il semaforo verde di Israele all'accordo di pace
10 Ottobre, 2025
L'app di PostePay non funziona più ? Adesso c'è una nuova SuperApp per tutte le operazioni
10 Ottobre, 2025
Caso Almasri: no della Camera dei Deputati all'autorizzazione a procedere per Nordio, Piantedosi e Mantovano
09 Ottobre, 2025
Il volley salverà questa Italia
09 Ottobre, 2025
Regionali Puglia. l'imprenditore Luigi Lobuono sarà il candidato del centrodestra alla presidenza
09 Ottobre, 2025
Cerca
Archivi
Elezioni Regionali Toscana: urne aperte fino alle 23, vota anche domani
12 Ottobre, 2025
Arriva il vortice Mediterraneo. Le previsioni : dal caldo anomalo ad eventi meteo estremi
12 Ottobre, 2025
America's Cup a Napoli: "Si parte a maggio 2027". Solo le Olimpiadi hanno impatto economico e occupazionale superiore
10 Ottobre, 2025
Gaza, in vigore il cessate il fuoco dopo il semaforo verde di Israele all'accordo di pace
10 Ottobre, 2025
L'app di PostePay non funziona più ? Adesso c'è una nuova SuperApp per tutte le operazioni
10 Ottobre, 2025

Cerca nel sito