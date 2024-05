Ritorna il sole, nel weekend temperature in rialzo

Nubi sparse e schiarite in Italia ma con tempo generalmente più stabile nel corso della giornata. Nel pomeriggio attesi locali acquazzoni o temporali soprattutto su Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Con l’arrivo del secondo weekend di maggio si confermano condizioni meteo asciutte grazie al campo di alta pressione disteso tra Atlantico ed Europa centro-occidentale.

Temperatura massime che si porteranno intorno ai +24/27 gradi risultando dunque in linea con le medie del periodo. Sono gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che pero’ per la prossima settimana mostrano un cambio di circolazione con l’arrivo di una circolazione depressionaria sull’Europa occidentale. Fase di maltempo che potrebbe interessare soprattutto le regioni del Nord Italia mentre al Sud avremo, almeno inizialmente, una risalita di aria più calda.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio possibili piovaschi attesi sui rilievi alpini occidentali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sui settori alpini.

Al Centro

Al mattino tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio locali piogge tra Lazio e Abruzzo, soleggiato altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino locali piogge su Puglia e Calabria, asciutto altrove con nuvolosita’ e schiarite. Al pomeriggio instabilita’ in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, specie nelle zone interne, piu’ asciutto sulla Sardegna. In serata e nottata tempo in miglioramento con graduali schiarite. Temperature minime senza particolari variazioni e massime stazionarie o in rialzo da nord a sud.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Condizioni di tempo stabile per gran parte della giornata sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi. Da segnalare solo qualche temporale pomeridiano in sviluppo sull’arco alpino. Tempo asciutto anche in serata salvo residue piogge sui rilievi.

Al Centro

Giornata all’insegna del tempo stabile sulle regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata nessuna variazione con nuvolosita’ e schiarite.

Al Sud e sulle Isole

Tempo stabile sulle regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. In serata e nottata poche variazioni con tempo asciutto e ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in generale lieve rialzo su tutta la Penisola.