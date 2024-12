Arriva il maltempo, crollano le temperature

Una goccia d’aria fredda si muove dai Balcani verso il Mediterraneo centrale , raggiungendolo nelle prossime ore. Condizioni meteo in peggioramento in Italia con piogge e temporali che, tra oggi e domani, interesseranno soprattutto le regioni del Centro-Sud. La goccia fredda in movimento verso le regioni meridionali porterà anche un deciso calo delle temperature su valori anche di qualche grado sotto media nel corso del weekend.

Neve sull’Appennino centro-meridionale fin verso i 600-1000 metri . Entro l’inizio della prossima settimana si prevede tempo in miglioramento ma non per molto. Stando agli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, infatti, aria fredda e instabile di matrice polare potrebbe raggiungere il Mediterraneo nel corso della prima settimana di dicembre portando una nuova fase di maltempo con neve soprattutto in montagna.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD Al mattino tempo asciutto su tutti i settori ma con nuvolosità bassa sulle pianure, ampie schiarite altrove. Al pomeriggio condizioni di tempo stabile ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi, specie sulle regioni di nord-ovest. In serata e nottata ancora tempo asciutto con locali foschie lungo la pianura Padana.

AL CENTRO Al mattino tempo instabile sui settori adriatici con piogge sparse e neve in Appennino sui 600-700 metri. Al pomeriggio ancora deboli fenomeni su Marche e Abruzzo con ancora nevicate a quote collinari, piu’ asciutto altrove. In serata e nottata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque con nuvolosità e schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo instabile con piogge sparse su settori di Molise, Campania e Sicilia, piu’ asciutto sulla Sardegna. Nel pomeriggio fenomeni su Molise e Sicilia settentrionale con neve fino a 800-1100 metri, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di instabilità con piogge soprattutto su Puglia, Basilicata e Calabria. Temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni meteo per domenica

AL NORD Condizioni di tempo asciutto sulle regioni settentrionali sia al mattino che al pomeriggio, da segnalare solo foschie o nubi basse sulla pianura Padana. Nessuna variazione in serata e nottata quando si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque.

AL CENTRO Tempo stabile al mattino sulle regioni del centro Italia con cieli irregolarmente nuvolosi. Maggiori spazi di sereno nel corso del pomeriggio. Tempo asciutto anche in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.