Arrestato Gabriele Visco, figlio dell’ex ministro. Corruzione a Roma, 4 arresti per bandi e assunzioni pilotate

I finanzieri del nucleo speciale Polizia valutaria di Roma su disposizione del Gip , che ha accolto la richiesta dalla Procura, hanno eseguito quattro arresti ai domiciliari per corruzione e traffico di influenze illecite. Le misure cautelari riguardano un avvocato romano Luca Leone e due imprenditori Claudio Favellato, imprenditore nel ramo delle costruzioni con particolare attenzione alle opere pubblice, Pierluigi Fioretti esponente di Alleanza Nazionale vicino prima a Gianfranco Fini e poi a Gianni Alemanno e Gabriele Visco, fino a pochi mesi fa dirigente pubblico di Invitalia, figlio di Vincenzo Visco che fu ministro delle Finanze nei governi di Carlo Azeglio Ciampi e Giuliano Amato e viceministro con Romano Prodi e Massimo D’Alema.

L’ex ministro delle Finanze Vincenzo Visco (area Pd)

Una nota della Procura di Roma spiega che “L’indagine ha consentito di ipotizzare un sistema di relazioni illecite diffuso e consolidato nel quale un ex dirigente pubblico (cioè Gabriele Visco, ndr), con la mediazione di un imprenditore romano, avrebbe favorito, a fronte di denaro e di altre utilità, l’aggiudicazione di un bando di gara di oltre 4 milioni di euro a una società riconducibile a un costruttore e tentato di agevolare l’assunzione presso una partecipata pubblica di una persona vicina a quest’ultimo”.

Gabriele Visco 51 anni, era diventato prima consulente e poi dirigente di INVITALIA, la società controllata dal ministero di via XX Settembre che si occupa di attrazione di investimenti e sviluppo d’impresa, con l’incarico di responsabile degli Investimenti esteri e della Programmazione controllo di innovazione e competitività. Incarico che ha ricoperto fino a pochi mesi fa. Prima di allora aveva avuto incarichi dirigenziali in Telecom.

La sua assunzione aveva provocato diverse polemiche, anche per la parentela diretta con Vincenzo, suo papà e ministro delle finanze del primo governo Prodi, di due governi D’Alema e poi ancora al vertice del ministero dell’economia, con delega alle finanze, quando Romano Prodi era a palazzo Chigi, tra il 2006 e il 2008. La società INVITALIA è controllata proprio dal ministero di via XX settembre, era guidata da Domenico Arcuri. al tempo dell’assunzione del figlio dell’ex ministro Visco il quale in quel periodo occupava la poltrona di viceministro