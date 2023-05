Arrestato dalla Procura di Potenza il magistrato Pietro Errede: corruzione e turbativa d’asta

Il magistrato pugliese Pietro Errede, fino a poco tempo fa in servizio come giudice delle sezioni Fallimentare/Esecuzioni Immobiliari/Misure di Prevenzione del Tribunale di Lecce , ed ora in servizio negli uffici giudiziari di Bologna, l’ “amico” del magistrato, avvocato Alberto Russi in relazione al quale il Gip ha ritenuto dimostrata la tentata estorsione non consumata, e tre commercialisti Massimo Bellantone, Emanuele Liaci, Marcello Paglialunga che sono finiti ai domiciliari per corruzione in atti giudiziari su disposizione della Procura di Potenza.

La “cricca” di professionisti all’insaputa di Errede , costringeva soggetti privati le cui aziende erano sottoposte ad amministrazione giudiziaria a pagare loro il corrispettivo di 20mila euro per un orologio Rolex, in realtà già pagato realmente, anche se ad un prezzo vantaggioso dal dr. Errede, somma che non risultava corrisposta personalmente al giudice.

Gli indagati in totale sono dieci, tra i quali un altro magistrato in servizio nel tribunale di Lecce. Nel provvedimento cautelare emesso dal gip del tribunale di Potenza le accuse contestate a vario titolo sono: concussione, corruzione in atti giudiziari, turbata libertà degli incanti ed estorsione. Sono in corso delle perquisizioni negli studi di commercialisti e professionisti, alcuni dei quali sono stati convocati in caserma per essere interrogati.

Errede era già iscritto nel registro degli indagati nel procedimento per corruzione e turbativa d’asta. L’inchiesta era partita un anno fa dopo un esposto anonimo in relazione ad un giro di nomine e incarichi “pilotati” nel Tribunale fallimentare di Lecce, oltre ad una presunta interferenza in un’asta giudiziaria in cambio di favori, e dalle successive dichiarazioni verbalizzate il 21 settembre 2021 da Saverio Congedo e Michele Macrì, amministratori giudiziari di due società al centro di una articolata vicenda, al culmine della quale era stato poi proposto l’inserimento di un “coadiutore”, persona per l’appunto alquanto vicina a Errede. I due denuncianti avrebbero mostrato gli screenshot delle conversazioni whatsapp ai pm di Potenza.

Da queste evidenze vennero disposte una serie di ulteriori verifiche e grazie alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, copiosa acquisizione di documenti, analisi e studio di tabulati telefonici, messaggistica ed atti giudiziari compiuti dagli attenti investigatori delle Fiamme Gialle salentine, affiancate dai magistrati della Procura di Potenza, sarebbe poi venuto alla luce un quadro che ha portato alla esigenza di compiere delle perquisizioni. Un intero capitolo delle indagini del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Lecce è dedicato alla “collana tennis di brillanti” fornita da un consulente.che sarebbe una “collana tennis di brillanti di particolare valore commerciale, a un prezzo pressoché simbolico“.

Una nota ufficiale della procura di Potenza rende noto che il Gip , “in relazione ad ulteriori episodi di corruzione in atti giudiziari e tentata concussione contestati da questo ufficio, ha motivatamente ritenuto, per ragioni di carattere giuridico o probatorio, di non condìvidere l’impostazione accusatoria. Tale decisione viene doverosamente rispettata ed è dimostrativa, ancora una volta, della terzietà del giudice. Per tali aspetti, tuttavia la stessa sta per essere impugnata da parte di questo Ufficio e, quindi, sarà oggetto di appello innanzi al Tribunale del Riesame di Potenza“