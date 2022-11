Apre a Roma il primo ospedale veterinario gratuito: quando nel resto d’ Italia ?

La maggior parte delle persone hanno un cane o un gatto nelle proprie case con cui trascorrono molto tempo insieme. Gli animali sono diventati i migliori amici degli uomini, fedeli e sempre pronti a venire in aiuto, nessuno può farne a meno. A Roma, i diretti interessati avranno una struttura tutta per loro: nel 2024 aprirà il primo ospedale veterinario gratuito. Secondo le prime informazioni circolate non si tratterrebbe di una struttura veterinaria a cui siamo soliti pensare, ma di un vero e proprio ospedale che raccoglie diversi servizi.

Sabrina Alfonsi, Assessore all’Ambiente, Agricoltura e Rifiuti di Roma Capitale , si sta occupando del progetto che prenderà forma all’interno di strutture già esistenti, recuperando spazi non utilizzati e una superficie di circa 670 mq. Nei prossimi mesi arriveranno ulteriori aggiornamenti. Il progetto rappresenta senza dubbio per l’Italia un grande passo di civiltà e tutela del benessere dell’animale.

Resta da augurarsi ed auspicare che altre amministrazioni comunali o regionali , seguano questa iniziativa consentendo alle persone anziane, pensionate o prive di disponibilità economica di poter curare il loro amico a quattro zampe che spesso è l’unica compagnia che hanno.

L’adozione di un animale da compagnia per gli anziani è un ottimo metodo per allungare la vita e per trascorrere in salute gli anni dopo il pensionamento. Il tutto emerge dai dati del rapporto Senior Italia Federanziani e dall’indagine Over 65 e animali da compagnia dell’ Anmvi. Entrambi gli studi rilevano come avere un cane o un gatto sia basilare per aiutare le persone a condurre un’esistenza sana e attiva anche dopo la pensione: oltre l’89 per cento degli intervistati porta il cane a passeggio; il 78,7 per cento lo fa almeno 2 volte al giorno. Per la maggior parte degli anziani la presenza di un animale da compagnia incide positivamente anche sulla salute psichica, eliminando in massima parte stress e depressioni e dando uno scopo alla vita quotidiana.