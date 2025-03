Anna Maria Boccia interrogata in Procura a Roma, per accuse minaccia e lesioni all’ex ministro Gennaro Sangiuliano

La Boccia a settembre scorso è stata oggetto di una perquisizione effettuata da parte dei Carabinieri del nucleo investigativo che sequestrarono materiale informatico tra cui i telefoni

Anna Maria Boccia si è presentata oggi in Procura a piazzale Clodio per essere interrogata dai pm di Roma nell’indagine che la vede indagata per violenza o minaccia a corpo politico e lesioni ai danni dell’ex ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano procedimento penale che prende origine da un esposto presentato dal giornalista.

Ieri il fratello Andrea Gaetano Boccia 44 anni, è stato arrestato dai Carabinieri di Torre Annunziata (Napoli) con l’accusa di furto di energia elettrica per il suo negozio di abbigliamento che si trova a Pompei. Durante un controllo nell’esercizio commerciale, i militari dell’arma hanno scoperto un magnete che, applicato al contatore della corrente dell’atelier di Andrea Gaetano Boccia , gli consentiva di non registrare i consumi, come accertato dai tecnici dell’Enel, intervenuti con i Carabinieri. È così scattata d’ufficio l’accusa di furto aggravato per il fratello della Boccia, che è in attesa del processo per direttissima dinnanzi al Tribunale di Torre Annunziata.

Al giudice Boccia ha rilasciato dichiarazioni per chiarire la sua posizione , sostenendo che il laboratorio dove è stato rinvenuto il bypass del contatore elettrico, era stato preso in affitto due anni fa, e di non essere a conoscenza della presenza di quel meccanismo fraudolento. L’atelier è risultato avere in vigore un regolare contratto di fornitura per il quale dal 2016 a oggi sono stati versati circa 35mila euro.