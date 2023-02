Angelo Duro, un comico fastidioso ma vero a Sanremo 2023. Fiorello: “Chiamarlo comico è riduttivo, è un talento unico”

di Alessandra Monti

Annunciato da Amadeus nel programma di Fiorello, Viva Rai 2!, il nuovo ospite della seconda serata non è molto noto a tutti: si tratta di Angelo Duro, comico siciliano classe 1982, lanciato dal programma “Le Iene” che nella serata di mercoledì 8 febbraio è salito sul palco del 73° Festival di Sanremo come ospite. Amadeus lo aveva presentato in conferenza stampa: “Sono felice di fare un annuncio: nella seconda serata ci sarà un comico giovane, fortissimo, simpaticissimo, Angelo Duro“.

Il comico è atteso soprattutto dai più giovani, tra i quali è notissimo . I suoi spettacoli in giro per lo stivale registrano il “sold out” al botteghino; “Chiamarlo comico è riduttivo, è un talento unico”, lo ha definito Fiorello. Angelo Duro come Rosario Fiorello è siciliano, nato a Palermo nel 1982. Dopo aver iniziato il suo percorso artistico sui suoi canali web dove pubblica dei video in cui tratta in modo schietto temi originali. Viene notato per la sua capacità di trovare una chiave di lettura diversa per ogni cosa. In poco tempo i suoi monologhi spopolano, ottenendo milioni di visualizzazioni.

Nel 2010, durante un’esibizione, viene scoperto da Davide Parenti il curatore e responsabile del programma televisivo “Le Iene” che lo vede e lo ingaggia . Dopo aver fatto l’ inviato, diventa protagonista degli spazi “Nuccio Vip” e “Il cantante senza pubblico“. Nel 2017, con il suo spettacolo “Perché mi stai guardando?“, registra il tutto esaurito nei teatri italiani tra i quali il Manzoni di Milano, il Brancaccio di Roma, il Colosseo di Torino, il Bellini di Napoli e il Biondo di Palermo.

Angelo Duro si è ritagliato un suo spazio artistico oltre al teatro , anche nell’editoria con il suo primo romanzo “Il piano B“, pubblicato nel 2018, che è stato uno dei libri più venduti dalla casa editrice Mondadori (presto ne uscirà anche un secondo). È stato definito il comico del momento, il suo tipo di linguaggio è totalmente impopolare, e per questo amatissimo dai giovani.

La caratteristica che differenzia Angelo Duro nel panorama comico nazionale è il suo carattere: sul palcoscenico appare arrogante, scontroso, fastidioso e immorale. Ma in realtà nel privato è una persona semplice, alla mano, gentile ed educato. A prima vista sembrerebbe difficile per lui riuscire empatizzare con una platea ma invece lui ci riesce. Il pubblico lo ama per la sua schiettezza che gli permette di dire qualunque cosa, ma anche di starsene su un palco per dieci minuti in silenzio senza aprire bocca. Ha fatto anche questo, ed è stato un trionfo. Duro sarà in tour nei teatri di tutta la Penisola con lo spettacolo “Sono xambiato“. Si parte il 3 febbraio da Putignano (Bari) per arrivare a Taormina il 7 agosto, passando, fra le altre città, da Roma, Napoli, Ferrara, Genova e Milano.

“Cambiate canale ora se non volete indignarvi. Non avete cambiato canale? E allora beccatevi Angelo Duro”. Con queste parole Amadeus ha presentato il comico che non ha smentito la sua fama: “All’una meno dieci mi ha fatto uscire, ‘sto cretino”, ha detto arrivato sul palco. Ad Angelo Duro, il comico di serata, gli giravano un po’ le scatole perché esce sul palcoscenico mezzora dopo del previsto della serata. La sua comicità diretta, piena di improperi, molto arrabbiata non riscalda molto il pubblico del Teatro Ariston composto prevalentemente da presenzialisti alla ricerca di un’inquadratura in televisione, e da funzionari, dirigenti, conduttrice e starlle della tv di Stato.

Angelo Duro ha gelato la platea di Sanremo con un monologo sulla crisi della coppia , tradimento e prostituzione. Il centro del suo monologo il rapporto di coppia: “Il matrimonio di mio nonno è durato 63 anni, sapete perché? Perché andava a puttane. Voi donne siete la causa di tutto questo perché preferite soffrire, dite: ‘Ho scoperto che mio marito ha un’altra’, vi consigliano di fargliela pagare e così sfasciate una famiglia. Non dovreste fare la guerra alle puttane, dovreste piuttosto diventare loro amiche“. Alla fine della sua esibizione Duro è uscito poi dal palco facendo il doppio dito medio alla platea che lo ha applaudito.