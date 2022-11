Ancora una volta la Bernardini De Pace perde i clienti: dopo la Moric, è la volta di Francesco Totti

Lo storico capitano giallorosso cambia avvocato , ed Annamaria Bernardini De Pace non rappresenta più legalmente Francesco Totti nella causa per la separazione con Ilary Blasi. La separazione che la Bernardini De Pace opportunamente definisce “consensuale” avviene quando è stata fissata per il prossimo marzo, mentre tra 48 ore si svolgerà la seconda udienza del procedimento sulla restituzione dei Rolex e dei gioielli, visto che la conduttrice televisiva ha già trovato e recuperato nella villa dell’Eur le preziose scarpe e borse occultate da Totti all’indomani della sparizione dei suoi orologi da una cassetta di sicurezza condivisa dall’ex coppia e prelevati dalla Blasi insieme a suo padre. La versione ufficiale resta la seguente: “Ci siamo accordati consensualmente“.

l’avvocato Annamaria Bernardini De Pace

Il reale motivo della conclusioni di rapporti fra Totti con il suo avvocato Annamaria Bernardini De Pace , riserva più di qualche retroscena. Nell’ambiente giudiziario si mormora di suggerimenti dell’avvocato Bernardini non condivisi da Totti. Il principale, quello della decisione di apparire insieme con la nuova compagna Noemi Bocchi e avviare trattative per acquistare un nuova casa per starle più vicino. Voci messi in circolazione ad arte per giustificare la rottura dei rapporti e la perdita di una sicuramente più che lauta parcella .

L’ avvocato Bernardini De Pace nel 2009 era stata sospesa dall’ Ordine degli avvocati del foro di Milano, dove esercita principalmente la sua professione, con decisione confermata dal Consiglio Nazionale Forense (Cnf): “L’avvocato non può decidere di autoesonerarsi dalla tariffa professionale e dai canoni deontologici relativi alla determinazione del compenso“” solo perché “li ritiene non adeguatamente remunerativi della propria attività” . Matrimonialiste fra le più gettonate d’Italia, grazie alla ribalta pubblica conseguente all’assistenza professionale prestata a tanti volti noti (da Simona Ventura e Eros Ramazzotti, da Katia Ricciarelli a Romina Power) sia per i riflessi di legami familiari (è l’ex suocera dell’attore Raul Bova), ma sopratutto per la presenza assidua su giornali e tv venendo considerata dalla stampa amica un'”esperta” del settore.

Nina Moric

Durante i processi per la nota inchiesta “Vallettopoli” , la Bernardini De Pace assisteva la top model Nina Moric, all’epoca sposata con Fabrizio Corona, che la coinvolse nell’inchiesta condotta dal pm Henry John Woodcock, finendo iscritta nel registro degli indagati per “riciclaggio” senza saperlo a causa della totale fiducia che riponeva in suo marito. La Moric resasi conto delle iniziative autonome ed aggressive che moltiplicavano le parcelle legali della Bernardini De Pace le revocò il mandato affidandosi all’ avvocato Daniela Missaglia. Una revoca che non andò giu alla Bernardini che sostenne in un altro processo che la decisione della Moric era stato consigliata e “spinta” dal nostro direttore, che aveva solo la colpa di essere un vecchio e caro amico di Nina Moric e di essere stato assistito a Milano dall’ avvocato Missaglia in alcune vicende giudiziarie legale alla sua professione giornalistica.

Francesco Totti e Noemi Bocchi

“Per mia fortuna, in questa vicenda, non frequento nè Francesco Totti, nè la sua nuova compagna” commenta il nostro direttore de Gennaro “e quindi sono salvo dalle teorie campate in aria dell’avvocato Bernardini De Pace !”.

AGGIORNAMENTO